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Микропрепараты Микромед 5 образцов+5 предм.стёкол (стекло) купить с доставкой в Москве
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Микропрепараты Микромед 5 образцов+5 предм.стёкол (стекло)

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Микропрепараты Микромед 5 образцов+5 предм.стёкол (стекло) - фото 1
Микропрепараты Микромед 5 образцов+5 предм.стёкол (стекло) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
  • Микропрепараты Микромед 5 образцов+5 предм.стёкол (стекло) - фото 1
  • Микропрепараты Микромед 5 образцов+5 предм.стёкол (стекло) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314342
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
5 стекол, 5 микропрепаратов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
48

Описание товара Микропрепараты Микромед 5 образцов+5 предм.стёкол (стекло)

Набор состоит из пяти готовых микропрепаратов и пяти предметных стекол для самостоятельного изготовления препаратов. Материал - стекло. В наборе: стебель хлопка, древесина сосны, кожица лука, стебель двудольного растения, ножка комнатной мухи.

Отзывы о товаре Микропрепараты Микромед 5 образцов+5 предм.стёкол (стекло)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
5 стекол, 5 микропрепаратов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор состоит из пяти готовых микропрепаратов и пяти предметных стекол для самостоятельного изготовления препаратов. Материал - стекло. В наборе: стебель хлопка, древесина сосны, кожица лука, стебель двудольного растения, ножка комнатной мухи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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