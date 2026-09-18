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Адаптер для биноклей Veber RP4 купить с доставкой в Москве
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Адаптер для биноклей Veber RP4

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Адаптер для биноклей Veber RP4 - фото 1
Адаптер для биноклей Veber RP4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер для биноклей Veber RP4 - фото 1
  • Адаптер для биноклей Veber RP4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 282882
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Адаптер
Особенности
Изготовлен из алюминиевого сплава. Надёжное крепление бинокля осуществляется за счёт стального винта с удобной для захвата пластиковой «Т-образной» головкой. На корпус нанесено полимерное покрытие препятствующее коррозии.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер для биноклей Veber RP4

Штативный адаптер Veber для бинокля предназначен для установки биноклей, имеющих штативное гнездо 1/4 дюйма на любой фото или видео штатив. Компактный размер и небольшой вес адаптера позволяют хранить его в чехле вместе с биноклем.

Отзывы о товаре Адаптер для биноклей Veber RP4




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Адаптер
Особенности
Изготовлен из алюминиевого сплава. Надёжное крепление бинокля осуществляется за счёт стального винта с удобной для захвата пластиковой «Т-образной» головкой. На корпус нанесено полимерное покрытие препятствующее коррозии.
Страна производитель
Китай
Описание
Штативный адаптер Veber для бинокля предназначен для установки биноклей, имеющих штативное гнездо 1/4 дюйма на любой фото или видео штатив. Компактный размер и небольшой вес адаптера позволяют хранить его в чехле вместе с биноклем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для биноклей Veber RP4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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