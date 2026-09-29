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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) купить с доставкой в Москве
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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)

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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) - фото 1
Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) - фото 2
Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
  • Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) - фото 1
  • Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) - фото 2
  • Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 210 руб.  3 150 руб. 

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1 910 руб. 

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В наличии
Код товара: 231433
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)
2 210 руб. -30%
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Лампа
Высота, см
8
Комплектация
лампа, упаковка
Совместимые камеры
DE-600B (Falcon-Eyes), DE-900B (Falcon-Eyes), DPS-601 (Falcon-Eyes), DPS-901 (Falcon-Eyes)
Ширина, см
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х9
Вес, г.
200

Описание товара Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)

Импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901. внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.

Отзывы о товаре Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Лампа
Высота, см
8
Комплектация
лампа, упаковка
Совместимые камеры
DE-600B (Falcon-Eyes), DE-900B (Falcon-Eyes), DPS-601 (Falcon-Eyes), DPS-901 (Falcon-Eyes)
Ширина, см
9.5
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсная лампа для студийных вспышек DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901. внимание! Лампы студийных вспышек работают при высоком напряжении, которое опасно для жизни. Если Вы не имеете опыта работы с подобным оборудованием, обратитесь, пожалуйста, к квалифицированному специалисту в авторизованный сервисный центр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1000L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) - по цене 2210 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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