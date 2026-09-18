Синхронизатор Falcon Eyes DMT-4RCR приемник 16 канальный
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Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231174
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
29х65х19мм
Источник питания
23А (12 В)
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
300
Описание товара Синхронизатор Falcon Eyes DMT-4RCR приемник 16 канальный
Falcon Eyes DMT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора Falcon Eyes DMT-4. Предназначен для беспроводного подключения к системе дополнительной студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Конструкцией предусмотрена защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды. Возможность работы на 4 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
29х65х19мм
Источник питания
23А (12 В)
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes DMT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора Falcon Eyes DMT-4. Предназначен для беспроводного подключения к системе дополнительной студийной вспышки на расстоянии до 35 метров. Конструкцией предусмотрена защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды. Возможность работы на 4 каналах позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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