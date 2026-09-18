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Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231158
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Описание товара Синхронизатор радио Falcon Eyes SLT-4RCR приемник
SLT-4RCR – дополнительный приемник к комплекту SLT-4, предназначен для подключения дополнительной накамерной вспышки. SLT-4RCR работает на 4 радиоканалах и позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Синхроразъем приемника используется для вспышек не имеющих возможности подключения к горячему башмаку. Приемник оборудован металлическим поворотным кронштейном с разъемом холодный башмак и резьбой 1/4 – это позволит установить приемник с накамерной вспышкой на стойку, штатив, кронштейн и др. опору.
SLT-4RCR – дополнительный приемник к комплекту SLT-4, предназначен для подключения дополнительной накамерной вспышки. SLT-4RCR работает на 4 радиоканалах и позволяет разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников), использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Синхроразъем приемника используется для вспышек не имеющих возможности подключения к горячему башмаку. Приемник оборудован металлическим поворотным кронштейном с разъемом холодный башмак и резьбой 1/4 – это позволит установить приемник с накамерной вспышкой на стойку, штатив, кронштейн и др. опору.
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