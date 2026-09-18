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Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) купить с доставкой в Москве
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Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2)

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Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 2
Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 3
Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Синхронизаторы
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 1
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 2
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 3
  • Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231168
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
38.6х71.2х32.4мм
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х4
Вес, г.
100

Описание товара Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2)

Комплект радиосинхронизации MX3L предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры и вспышки на расстоянии до 100 метров. Состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Обеспечивает беспроводное управление срабатыванием студийной вспышки, накамерной фотовспышки и управление спуском затвора камеры. Радиосинхронизатор MX3L использует беспроводную связь на частоте 433 МГц. 16 независимых каналов позволят разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников) и использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Эффективная и уверенная работа на высоких скоростях синхронизации и больших расстояниях. Один передатчик может работать с несколькими приемниками для одновременного управления несколькими вспышками и несколькими камерами. Передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник. Кнопка «Тест» на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Синхроразъем позволит подключить передатчик к камере, не оборудованной «горячим башмаком» (кабель в комплекте). Конструкцией предусмотрена функция спящего режима, что сокращает потребление энергии, когда передатчик не используется. Время работы передатчика от одной батареи — год в режиме ожидания или 20000 непрерывных срабатываний. Питается от батареи типа 23А (12 В). Приемник подключается к накамерной вспышке с помощью разъема «горячий башмак» или к студийной вспышке синхрокабелем из комплекта, работает двух батареек типа ААА и «запускает» вспышку при получении сигнала от передатчика. Резьба 1/4 позволит закрепить приемник с вспышкой на опоре (стойка, штатив и т. д.). В конструкции реализована защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.

Отзывы о товаре Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2)




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Синхронизаторы
Габаритные размеры, мм
38.6х71.2х32.4мм
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект радиосинхронизации MX3L предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры и вспышки на расстоянии до 100 метров. Состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Обеспечивает беспроводное управление срабатыванием студийной вспышки, накамерной фотовспышки и управление спуском затвора камеры. Радиосинхронизатор MX3L использует беспроводную связь на частоте 433 МГц. 16 независимых каналов позволят разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников) и использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Эффективная и уверенная работа на высоких скоростях синхронизации и больших расстояниях. Один передатчик может работать с несколькими приемниками для одновременного управления несколькими вспышками и несколькими камерами. Передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник. Кнопка «Тест» на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Синхроразъем позволит подключить передатчик к камере, не оборудованной «горячим башмаком» (кабель в комплекте). Конструкцией предусмотрена функция спящего режима, что сокращает потребление энергии, когда передатчик не используется. Время работы передатчика от одной батареи — год в режиме ожидания или 20000 непрерывных срабатываний. Питается от батареи типа 23А (12 В). Приемник подключается к накамерной вспышке с помощью разъема «горячий башмак» или к студийной вспышке синхрокабелем из комплекта, работает двух батареек типа ААА и «запускает» вспышку при получении сигнала от передатчика. Резьба 1/4 позволит закрепить приемник с вспышкой на опоре (стойка, штатив и т. д.). В конструкции реализована защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.
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