Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2)
Комплект радиосинхронизации MX3L предназначен для беспроводной синхронизации фотокамеры и вспышки на расстоянии до 100 метров. Состоит из передатчика, который устанавливается на камеру, и приемника, подключаемого к вспышке. Обеспечивает беспроводное управление срабатыванием студийной вспышки, накамерной фотовспышки и управление спуском затвора камеры. Радиосинхронизатор MX3L использует беспроводную связь на частоте 433 МГц. 16 независимых каналов позволят разделить осветители на несколько групп (при использовании нескольких приемников) и использовать их без срабатывания от других передатчиков подобного типа. Эффективная и уверенная работа на высоких скоростях синхронизации и больших расстояниях. Один передатчик может работать с несколькими приемниками для одновременного управления несколькими вспышками и несколькими камерами. Передатчик устанавливается в «горячий башмак» камеры, фиксируется винтом и передает сигнал на приемник. Кнопка «Тест» на передатчике позволит провести проверку настройки синхронизатора и смоделировать работу осветителей. Синхроразъем позволит подключить передатчик к камере, не оборудованной «горячим башмаком» (кабель в комплекте). Конструкцией предусмотрена функция спящего режима, что сокращает потребление энергии, когда передатчик не используется. Время работы передатчика от одной батареи — год в режиме ожидания или 20000 непрерывных срабатываний. Питается от батареи типа 23А (12 В). Приемник подключается к накамерной вспышке с помощью разъема «горячий башмак» или к студийной вспышке синхрокабелем из комплекта, работает двух батареек типа ААА и «запускает» вспышку при получении сигнала от передатчика. Резьба 1/4 позволит закрепить приемник с вспышкой на опоре (стойка, штатив и т. д.). В конструкции реализована защита от помех. Скорость синхронизации до 1/250 секунды.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Отзывы о товаре Синхронизатор радио Falcon Eyes MX3L (для Olympus EP1, EP2)