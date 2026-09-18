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Стойка-тренога Falcon Eyes FEST-083/W-803.0 для фото/видеостудии купить с доставкой в Москве
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Стойка-тренога Falcon Eyes FEST-083/W-803.0 для фото/видеостудии

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Стойка-тренога Falcon Eyes FEST-083/W-803.0 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes FEST-083/W-803.0 для фото/видеостудии - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEST-083/W-803.0 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEST-083/W-803.0 для фото/видеостудии - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231072
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х8х8
Вес, кг.
1

Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FEST-083/W-803.0 для фото/видеостудии

Falcon Eyes FEST-083/W-803.0 легкая трехсекционная стойка-тренога с шаровой головкой, для цифровых камер. Максимальная высота 200 см. Складные секции стойки-треноги изготовлены из алюминия, ножки – из стали (для понижения центра тяжести). Клипсовая фиксация высоты секций. В комплекте чехол на молнии. Допустимая вертикальная (осевая ) нагрузка 2 кг.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
85
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes FEST-083/W-803.0 легкая трехсекционная стойка-тренога с шаровой головкой, для цифровых камер. Максимальная высота 200 см. Складные секции стойки-треноги изготовлены из алюминия, ножки – из стали (для понижения центра тяжести). Клипсовая фиксация высоты секций. В комплекте чехол на молнии. Допустимая вертикальная (осевая ) нагрузка 2 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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