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Адаптер Manfrotto 014-14 купить с доставкой в Москве
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Адаптер Manfrotto 014-14

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Адаптер Manfrotto 014-14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление для камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384742
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Крепление для камеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Адаптер Manfrotto 014-14

Адаптер для крепления осветительного оборудования на лиру, крепление: мама 16 мм / папа .

Отзывы о товаре Адаптер Manfrotto 014-14




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Крепление для камеры
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер для крепления осветительного оборудования на лиру, крепление: мама 16 мм / папа .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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