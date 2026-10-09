Клавиатура игровая Genius Scorpion K220
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 229767
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
48х23х4
Вес, г.
980
Описание товара Клавиатура игровая Genius Scorpion K220
Это долговечное и очень удобное приспособление, которое поможет побеждать в каждом игровом сражении благодаря функциональности. Благодаря уменьшенной высоте клавиш и мягким накладкам они гарантируют точную отдачу при нажатии и рассчитаны на нажатие более двух миллионов раз.
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Это долговечное и очень удобное приспособление, которое поможет побеждать в каждом игровом сражении благодаря функциональности. Благодаря уменьшенной высоте клавиш и мягким накладкам они гарантируют точную отдачу при нажатии и рассчитаны на нажатие более двух миллионов раз.
Клавиатура игровая Genius Scorpion K220 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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