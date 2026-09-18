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Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost) купить с доставкой в Москве
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Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost)

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Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost) - фото 1
Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost) - фото 2
Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
  • Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost) - фото 1
  • Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost) - фото 2
  • Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223902
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
35.9
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Корпус
есть
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1600 Вт
Особенности
выносной Бас буст
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
30 см
Чувствительность
88 дБ
Ширина, см
48
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
4

Описание товара Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost)

Автомобильный сабвуфер представляет собой 12-ти дюймовый динамик, способный выдавать очень глубокие бассы.

Отзывы о товаре Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost)




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
35.9
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Корпус
есть
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1600 Вт
Особенности
выносной Бас буст
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
30 см
Развернуть
Чувствительность
88 дБ
Ширина, см
48
Описание
Автомобильный сабвуфер представляет собой 12-ти дюймовый динамик, способный выдавать очень глубокие бассы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабвуфер ACV BTA-12R (активный/корпусной/труба/1600Вт/30см/SPL-109Дб/BassBoost) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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