Сабвуфер Pioneer TS-WX306T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149438
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
нет
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Количество полос
1
Корпус
есть
Материал диффузора
полипропилен
Мощность
350-1300 Вт
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
30 см
Чувствительность
96 дБ
Размеры в упаковке, см
69х40х39
Вес, кг.
8.3
Описание товара Сабвуфер Pioneer TS-WX306T
Автомобильный сабвуфер. Корпус прочный, из толстого МДФ, цилиндрической формы. Мощность 350-1300 Вт. В комплекте специальные крепежные ремни.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
нет
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Количество полос
1
Корпус
есть
Материал диффузора
полипропилен
Мощность
350-1300 Вт
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
30 см
Чувствительность
96 дБ
Автомобильный сабвуфер. Корпус прочный, из толстого МДФ, цилиндрической формы. Мощность 350-1300 Вт. В комплекте специальные крепежные ремни.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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