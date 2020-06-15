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Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белый

(3)
Артикул: 222772
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белый
10 120 руб. 
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+ 236 КэтКоинов
Артикул: 222772
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараМикроволновые печи
Цветбело-черный
Типсоло
Мощность микроволн800
Инверторная технологиянет
Внутреннее покрытие камерыбиокерамическая эмаль
Дисплейда
Тип переключателейповоротные тактовые
Расположениеотдельно стоящая
Размеры (ВхШхГ)27,5х48,9х37,4
Прочеезвуковой сигнал отключения, подсветка камеры
Объем23
Диаметр поворотного стола28,8
Технология «Без поворотного стола»нет
Тип грилянет
Дверцанавесная
Открывание дверцыручка
Функции и особенностиавтоматическая разморозка, система равномерного распределения микроволн
Вес12
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AW проста в управлении и надежна в работе. На передней панели установлены механические переключатели режимов. Имеется встроенный таймер, остановка работы происходит автоматически. При работе камера подсвечивается изнутри. Таймером задается максимальное время непрерывной работы 60 минут, после ее завершения звучит сигнал. Внутри камера покрыта биокерамической эмалью, которая обычными средствами легко очищается от любых загрязнений. В этой печи можно готовить и размораживать всевозможные продукты. Можно также использовать для обычного разогревания блюд. С помощью поворотного переключателя можно установить шесть градаций мощности.


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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15.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Интересный дизайн
Проста в обращении
Энергопотребление A+++
Внутренняя часть микроволновки со спец. покрытием.

Недостатки:
Маркая лицевая сторона

Комментарий:
Выбирал именно Solo микроволновку, в которой можно просто и быстро подогревать готовую пищу, никогда не готовил в микроволновках, и даже слабо себе могу представить, что микроволновка может заменить нормальную духовку с конвекцией и грилем.
Выбирал модель с минимальным количеством кнопок, эта модель очень проста в управлении, чтобы она начала загоревать нужно просто покрутить по часовой стрелке переключатель времени и все...через пару секунд, как только вы выкрутили нужное кол-во секундминут и остановились, микроволновка начнет работать. В процессе её работы не запрещено открывать дверцу(работа приостановится) или выкрутить таймер до нуля против часовой стрелки(работа прекратится).


15.06.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Простое и понятное управление.
Удобная ручка двери.
Отсутствие лишних функций.

Недостатки:
Тёмная лампочка подсветки (реально ничего не видно днём).
Короткий сетевой провод.

Комментарий:
Органы управления:
1. Дисплей времени
2. Верхняя "крутилка" (энкодер) - время
3. Нижняя крутилка (фиксированные положения) - мощность
4. Кнопка установки часов

Пока микроволновка не активна, на дисплее показываются часы, однако батарейки внутри нет и часы сбрасываются при аварийных отключениях напряжения в сети .
Отключить отображение часов нельзя, ночью режут глаза в темноте.

Если на нижней крутилке выбрать мощность "180 Вт разморозка", то верхняя ручка "крутит" граммы, а не секунды-минуты. А в середине процесса микроволновка не останавливается, но пищит - просит перевернуть замороженный продукт внутри.

Керамическое покрытие предполагает простую чистку с помощью установленного на 15 минут стакана с лимонной кислотой (кислым паром от кипящего стакана) и потом протереть тряпочкой.

Итого: удобная и простая микроволновка, как она должна быть.
Добавили бы только встроенную батарейку/конденсатор для часов и лампочку поярче (нельзя заменить её самостоятельно без лишения гарантии).

Модель имеет несколько буквенных индексов на конце, которые показывают цвет металлического кожуха (верх и стенки): чёрный, белый, серебристый.


19.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Просто СВЧ с предельно простым и понятным управлением. Проще уже некуда, что и есть главное достоинство.

Недостатки:
Шумновато при работе, ну да видимо так любая СВЧ.

Комментарий:
Купил, пользуешся по прямому назначению и не замечаешь предмета использования, т е каждый раз не читаешь описание и не хлопаешь глазами на обилие ненужных кнопок и т.п., что и требуется от бытового прибора.

Самовывоз невозможен
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10120 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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