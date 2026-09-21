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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703971
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
48x29.2x35.2см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х32
Вес, кг.
10.7

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый

Многофункциональная микроволновая печь с понятным и простым управлением. На передней панели прибора присутствует шесть кнопок, один поворотный регулятор для варьирования времени и веса, а также яркий жидкокристаллический дисплей. Управление и настройка режимов работы устройства выполняются с помощью верхних четырех клавиш. Они позволяют быстро подстроить девайс под определенный продукт. Благодаря максимальной мощности в 800 Вт микроволновка может как быстро разогреть, так и бережно и постепенно разморозить. При этом, и разморозка, и разогрев, и даже приготовление могут происходить на автоматике. Две нижние кнопки отвечают за быстрый старт (плюс 30 секунд времени) и остановку. Данная модель надежно защищена от детей. Система в разы повышает безопасность использования микроволновой печи в быту. Особенно этот аспект актуален для семей, где есть много малолетних чад. Внутреннее пространство устройства вмещает до 23 л объема — этого хватит даже для большой порции еды, которая рассчитана на несколько людей. Диаметр поворотного стола также способствует этому и имеет диаметр 270 мм, на который помещается даже крупное блюдо или емкость. Часть, скрывающаяся за дверцей, покрыта эмалью для более простой очистки. От всех поверхностей устройства легко отмывается практически любое загрязнение — даже старое и засохшее. Компактные габаритные размеры, небольшой вес и функциональный дизайн делают микроволновую печь отличным выбором для любой кухни, независимо от количества свободного места в ней и ее интерьера. В комплекте с прибором идёт полноценное руководство по эксплуатации, которое полностью переведено на русский язык.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D2078 23л. 800Вт черная/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
48x29.2x35.2см
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональная микроволновая печь с понятным и простым управлением. На передней панели прибора присутствует шесть кнопок, один поворотный регулятор для варьирования времени и веса, а также яркий жидкокристаллический дисплей. Управление и настройка режимов работы устройства выполняются с помощью верхних четырех клавиш. Они позволяют быстро подстроить девайс под определенный продукт. Благодаря максимальной мощности в 800 Вт микроволновка может как быстро разогреть, так и бережно и постепенно разморозить. При этом, и разморозка, и разогрев, и даже приготовление могут происходить на автоматике. Две нижние кнопки отвечают за быстрый старт (плюс 30 секунд времени) и остановку. Данная модель надежно защищена от детей. Система в разы повышает безопасность использования микроволновой печи в быту. Особенно этот аспект актуален для семей, где есть много малолетних чад. Внутреннее пространство устройства вмещает до 23 л объема — этого хватит даже для большой порции еды, которая рассчитана на несколько людей. Диаметр поворотного стола также способствует этому и имеет диаметр 270 мм, на который помещается даже крупное блюдо или емкость. Часть, скрывающаяся за дверцей, покрыта эмалью для более простой очистки. От всех поверхностей устройства легко отмывается практически любое загрязнение — даже старое и засохшее. Компактные габаритные размеры, небольшой вес и функциональный дизайн делают микроволновую печь отличным выбором для любой кухни, независимо от количества свободного места в ней и ее интерьера. В комплекте с прибором идёт полноценное руководство по эксплуатации, которое полностью переведено на русский язык.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса
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Отзывы


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