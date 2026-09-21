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Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная

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Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 1
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 2
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 3
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 4
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 5
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 6
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 7
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 8
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 9
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 10
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 11
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 12
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 13
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 1
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 2
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 3
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 4
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 5
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 6
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 7
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 8
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 9
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 10
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 11
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 12
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 13
  • Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714413
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Характеристики

Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
Да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1500 Вт
Габариты
49.3x28.7x43.7 см
Размеры в упаковке, см
55х41х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная

Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная

Отзывы о товаре Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная




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Характеристики
Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
Да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1500 Вт
Габариты
49.3x28.7x43.7 см
Описание
Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Rondell RDE-MW258 25л. 900Вт, гриль, конвекция, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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