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Фен Beurer HC55 2000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Фен Beurer HC55 2000Вт черный

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Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 1
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 2
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 3
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 4
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 5
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 6
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 7
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 8
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 9
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 10
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 11
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 12
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 13
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 14
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 1
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 2
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 3
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 4
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 5
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 6
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 7
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 8
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 9
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 10
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 11
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 12
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 13
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 14
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221954
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
1.85
Цвет
черный
Комплектация
диффузор, концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация, ускоренная сушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х9
Вес, кг.
1.09

Описание товара Фен Beurer HC55 2000Вт черный

Фен Beurer HC55 оборудован генератором ионов, который устраняет статическое напряжение и придает блеск локонам. Зафиксировать прикорневой объем можно путем активации холодного воздуха. Переключение между 4 температурными и 2 скоростными режимами осуществляется с помощью механической панели управления. Beurer HC55 поддерживает защитную систему для автоматического выключения при угрозе перегрева. Насадка-диффузор служит для равномерной сушки кудрявых волос. Съемный фильтр предупреждает забивание волосами внутренних элементов. Петля для подвешивания позволяет хранить устройство на держателе в ванной. Особенностью прибора является автоматическое сматывание сетевого шнура.

Отзывы о товаре Фен Beurer HC55 2000Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
1.85
Цвет
черный
Комплектация
диффузор, концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация, ускоренная сушка
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Beurer HC55 оборудован генератором ионов, который устраняет статическое напряжение и придает блеск локонам. Зафиксировать прикорневой объем можно путем активации холодного воздуха. Переключение между 4 температурными и 2 скоростными режимами осуществляется с помощью механической панели управления. Beurer HC55 поддерживает защитную систему для автоматического выключения при угрозе перегрева. Насадка-диффузор служит для равномерной сушки кудрявых волос. Съемный фильтр предупреждает забивание волосами внутренних элементов. Петля для подвешивания позволяет хранить устройство на держателе в ванной. Особенностью прибора является автоматическое сматывание сетевого шнура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Beurer HC55 2000Вт черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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