Фен Beurer HC55 2000Вт черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221954
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Фен Beurer HC55 оборудован генератором ионов, который устраняет статическое напряжение и придает блеск локонам. Зафиксировать прикорневой объем можно путем активации холодного воздуха. Переключение между 4 температурными и 2 скоростными режимами осуществляется с помощью механической панели управления.
Beurer HC55 поддерживает защитную систему для автоматического выключения при угрозе перегрева. Насадка-диффузор служит для равномерной сушки кудрявых волос. Съемный фильтр предупреждает забивание волосами внутренних элементов. Петля для подвешивания позволяет хранить устройство на держателе в ванной. Особенностью прибора является автоматическое сматывание сетевого шнура.
Фен Beurer HC55 оборудован генератором ионов, который устраняет статическое напряжение и придает блеск локонам. Зафиксировать прикорневой объем можно путем активации холодного воздуха. Переключение между 4 температурными и 2 скоростными режимами осуществляется с помощью механической панели управления.
Beurer HC55 поддерживает защитную систему для автоматического выключения при угрозе перегрева. Насадка-диффузор служит для равномерной сушки кудрявых волос. Съемный фильтр предупреждает забивание волосами внутренних элементов. Петля для подвешивания позволяет хранить устройство на держателе в ванной. Особенностью прибора является автоматическое сматывание сетевого шнура.
Фен Beurer HC55 2000Вт черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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