Уцененный товар Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние , 736101
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%2 070 руб. 2 690 руб.
В наличии
Код товара: 736101
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2 070 руб. -23%
2 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
1.85
Цвет
черный
Комплектация
диффузор, концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация, ускоренная сушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х9
Вес, кг.
1.09
Описание товара Уцененный товар Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, фен, 2 насадки , документы Причина уценки : повреждена коробка
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Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
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Бренд
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
1.85
Цвет
черный
Комплектация
диффузор, концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация, ускоренная сушка
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, фен, 2 насадки , документы Причина уценки : повреждена коробка
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
Уцененный товар Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние - по цене 2070 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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