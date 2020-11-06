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Пылесборники Filtero SIE 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220814
  • Пылесборники Filtero SIE 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SIE 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero SIE 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero SIE 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero SIE 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero SIE 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220814
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьBOSCH BBS 1000 - BBS 1199 Alpha/Solida BBS 2000 - BBS 2299, BBS 2400 - BBS 2999 Alpha, BBS 5000 - BBS 5999 Optima, BBS 6000 - BBS 6309 Activa например: BBS 6301 Activa BBS 6310 - BBS 6399 с коробом, BBS 6400 - BBS 6999 Activa BBS 7000 - BBS 7999 Compacta, BBS 8000 - BBS 8999 Perfecta, BSA 2000 - BSA 2999 Solitaire/Speedy/Sphera, BSC 1000 - BSC 1999 Casa/Easy Control/Pro Parquet, BSD 1000 - BSD 1999 Casa BSD 2000 - BSD 2999 Natura BSD 2312, BSD 2700, BSD 2800 - BSD 2999 Sphera, например: BSD 2880
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


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Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero SIE 01 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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