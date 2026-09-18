Пылесборники Filtero CLN 10 Pro трехслойные (5пылесбор.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для пылесосов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 220871
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесборник
Длина, м
410
Количество в упаковке, шт
5
Совместимость
CLEANFIX, COLUMBUS, DELVIR, HAKO, SOTECO, TASKI, TENNANT
Ширина, мм
410
Назначение
для пылесосов
Тип пылесборника
синтетический
Прочее
5 шт. в упаковке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
396
Описание товара Пылесборники Filtero CLN 10 Pro трехслойные (5пылесбор.)
Мешки Filtero Pro для пылесосов Cleanfix, Columbus, Delvir, Hako, Soteco, Taski, Tennant произведены из 3-слойного синтетического материала MicroFib специально для уборки промышленного мусора. Класс пыли - M. Объем - 10 л.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесборник
Длина, м
410
Количество в упаковке, шт
5
Совместимость
CLEANFIX, COLUMBUS, DELVIR, HAKO, SOTECO, TASKI, TENNANT
Ширина, мм
410
Назначение
для пылесосов
Тип пылесборника
синтетический
Прочее
5 шт. в упаковке
Страна производитель
Китай
Мешки Filtero Pro для пылесосов Cleanfix, Columbus, Delvir, Hako, Soteco, Taski, Tennant произведены из 3-слойного синтетического материала MicroFib специально для уборки промышленного мусора. Класс пыли - M. Объем - 10 л.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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