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Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные купить с доставкой в Москве
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Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные

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Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 1
Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
3
Импеданс, Ом
3
Чувствительность, дБ
92
  • Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 1
  • Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
3 320 руб.  7 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218564
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки (2 шт.), рамка, крепления, документация, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
3
Импеданс, Ом
3
Номинальная мощность
45
Чувствительность, дБ
92
Посадочная глубина, мм
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х8
Вес, г.
650

Описание товара Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные

Автоакустика JBL предлагает высококачественный звук для вашего автомобиля, совмещая стиль и мощность в одном компактном устройстве. Эти автомобильные колонки от всемирно известного бренда JBL обеспечивают невероятное звучание и качество, которое вы ожидаете от ведущего производителя аудиооборудования. С номинальной мощностью 45 Вт и впечатляющей максимальной мощностью в 225 Вт, эти колонки обеспечивают четкий и мощный звук, независимо от жанра музыки. Чувствительность в 92 дБ гарантирует, что даже на низких уровнях громкости звук будет насыщенным и полным, заполняя салон автомобиля чистыми и ясными мелодиями. Комплект включает два круглых динамика, которые легко интегрируются в акустическую систему вашего автомобиля. Их универсальная форма и современный дизайн делают установку простой и удобной, а также идеально сочетаются с интерьером любого автомобиля. Выбирая автоакустику JBL, вы получаете надежность, долговечность и высокое качество звучания, которое сделает каждую поездку наслаждением.

Отзывы о товаре Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
колонки (2 шт.), рамка, крепления, документация, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
3
Импеданс, Ом
3
Номинальная мощность
45
Чувствительность, дБ
92
Посадочная глубина, мм
48
Страна производитель
Китай
Описание
Автоакустика JBL предлагает высококачественный звук для вашего автомобиля, совмещая стиль и мощность в одном компактном устройстве. Эти автомобильные колонки от всемирно известного бренда JBL обеспечивают невероятное звучание и качество, которое вы ожидаете от ведущего производителя аудиооборудования. С номинальной мощностью 45 Вт и впечатляющей максимальной мощностью в 225 Вт, эти колонки обеспечивают четкий и мощный звук, независимо от жанра музыки. Чувствительность в 92 дБ гарантирует, что даже на низких уровнях громкости звук будет насыщенным и полным, заполняя салон автомобиля чистыми и ясными мелодиями. Комплект включает два круглых динамика, которые легко интегрируются в акустическую систему вашего автомобиля. Их универсальная форма и современный дизайн делают установку простой и удобной, а также идеально сочетаются с интерьером любого автомобиля. Выбирая автоакустику JBL, вы получаете надежность, долговечность и высокое качество звучания, которое сделает каждую поездку наслаждением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика JBL Stage3 637F (без решетки) 135Вт 92дБ 3Ом 16см (6.5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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