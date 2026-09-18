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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 870 руб.
2 366
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 284160
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Описание товара Автоакустика ACV ST-25PRO SPL Show 1шт
Высокочастотники серии SPL SHOW обеспечивает высококачественное звучание, которого вы так ждали. С ними вы можете обновить акустическую систему до неузнаваемости или исполнить проект со сложной конфигурацией для автозвуковых соревнований. Несмотря на компактные габариты 25 мм, эти ВЧ динамики способны на многое. Они воспроизводят частотный диапазон 2кГц ~ 20кГц, исполнены на мощных неодимовых магнитах и развивают мощность 100 Вт. Благодаря высокой чувствительности 107 дБ SPL они обеспечивают нужное звуковое давление. ВЧ-динамик имеет низкую резонансную частоту, что даёт преимущества в случае использования в двухполосных схемах. Реальная громкость для акустической системы.
Высокочастотники серии SPL SHOW обеспечивает высококачественное звучание, которого вы так ждали. С ними вы можете обновить акустическую систему до неузнаваемости или исполнить проект со сложной конфигурацией для автозвуковых соревнований. Несмотря на компактные габариты 25 мм, эти ВЧ динамики способны на многое. Они воспроизводят частотный диапазон 2кГц ~ 20кГц, исполнены на мощных неодимовых магнитах и развивают мощность 100 Вт. Благодаря высокой чувствительности 107 дБ SPL они обеспечивают нужное звуковое давление. ВЧ-динамик имеет низкую резонансную частоту, что даёт преимущества в случае использования в двухполосных схемах. Реальная громкость для акустической системы.
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