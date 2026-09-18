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Жесткий диск Seagate Skyhawk 6Tb (ST6000VX001) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Skyhawk 6Tb (ST6000VX001)

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Жесткий диск Seagate Skyhawk 6Tb (ST6000VX001) - фото 1
Жесткий диск Seagate Skyhawk 6Tb (ST6000VX001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate Skyhawk 6Tb (ST6000VX001) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Skyhawk 6Tb (ST6000VX001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 210533
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
900

Описание товара Жесткий диск Seagate Skyhawk 6Tb (ST6000VX001)

Жесткий диск Seagate SkyHawk 6TB прекрасно подходит для круглосуточного ведения записи с камер наблюдения и видеорегистраторов, а также для обеспечения работы других подобных устройств. Микропрограмма Image Perfect позволяет выдержать втрое увеличенные нагрузки, если сравнивать с традиционными HDD на ПК. Жесткий диск подключается через интерфейс SATA III. Его форм-фактор — 3,5 дюйма при толщине корпуса в 26,11 мм. Потребляемая устройством мощность — 6,9 Вт. Модель может поддерживать работу 64 видеокамер одновременно.



Теги товара: 6 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Skyhawk 6Tb (ST6000VX001)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
6 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Seagate SkyHawk 6TB прекрасно подходит для круглосуточного ведения записи с камер наблюдения и видеорегистраторов, а также для обеспечения работы других подобных устройств. Микропрограмма Image Perfect позволяет выдержать втрое увеличенные нагрузки, если сравнивать с традиционными HDD на ПК. Жесткий диск подключается через интерфейс SATA III. Его форм-фактор — 3,5 дюйма при толщине корпуса в 26,11 мм. Потребляемая устройством мощность — 6,9 Вт. Модель может поддерживать работу 64 видеокамер одновременно.


Теги товара: 6 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Seagate Skyhawk 6Tb (ST6000VX001) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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