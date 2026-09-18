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Микроволновая печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь

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Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 1
Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 2
Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 3
Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 4
Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 5
Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 1
  • Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 2
  • Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 3
  • Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 4
  • Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 5
  • Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208269
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
450x270x330 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х37х30
Вес, кг.
11.1

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь

Описание товара Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь Лучшая модель для современной кухни, и выгодное для готовки дополнение. Благодаря правильной регулировке температуры может за считанные минуты хорошо разогреть блюдо и разморозить продукты. Таймер настраивается с помощью кнопок на панели. Встроенный дисплей делает настройку простой и удобной. Есть подсветка камеры при работе микроволновой печи. После окончания работы воспроизводится сигнал. Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам , Аэрогрили , Грили , Йогуртницы , Микроволновые печи , Минипечи , Мороженицы , Мультиварки , Мультипекари , Пароварки , Плитки электрические , Сушилки для овощей и фруктов , Сэндвичницы , Тостеры , Фритюрницы , Хлебопечки , Электроблинницы , недорогие , инверторные , с механическим управлением , с грилем , с откидной дверцей , 23 л , 800 Вт , 900 Вт , 1000 Вт , большие , белые Теги товара: 20 л , 700 Вт , маленькие , для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
450x270x330 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Микроволновая Печь Starwind SMW5220 20л. 700Вт нержавеющая сталь Лучшая модель для современной кухни, и выгодное для готовки дополнение. Благодаря правильной регулировке температуры может за считанные минуты хорошо разогреть блюдо и разморозить продукты. Таймер настраивается с помощью кнопок на панели. Встроенный дисплей делает настройку простой и удобной. Есть подсветка камеры при работе микроволновой печи. После окончания работы воспроизводится сигнал. Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам , Аэрогрили , Грили , Йогуртницы , Микроволновые печи , Минипечи , Мороженицы , Мультиварки , Мультипекари , Пароварки , Плитки электрические , Сушилки для овощей и фруктов , Сэндвичницы , Тостеры , Фритюрницы , Хлебопечки , Электроблинницы , недорогие , инверторные , с механическим управлением , с грилем , с откидной дверцей , 23 л , 800 Вт , 900 Вт , 1000 Вт , большие , белые Теги товара: 20 л , 700 Вт , маленькие , для офиса
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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