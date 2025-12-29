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Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых купить с доставкой в Москве
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Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых

8 Отзывы
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Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флакон с чернилами
Вид ручки
перьевая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 207761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Флакон с чернилами
Дополнительно
флакон 57 мл
Цвет
cиний
Вид ручки
перьевая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х5
Вес, г.
58

Описание товара Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых

Чернила и стрежни Parker Quink разработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parker рекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink.

Отзывы о товаре Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых

Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Anna B.

Достоинства:


Комментарий:
Товар фирменный, пришел в сохранности. Очень хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Чернила хорошие, но крышка баночки открывается немного проблемно
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
чернила качественные, цвет хороший, не размазываются
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Единственное что мне не очень понравилось так это дата (август 2022 г.) т.е. осталось три года, надеюсь их за это время использовать. Из за задержки в получении ручки рассказать о качестве чернил пока не могу.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные чернила, название само за себя говорит
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие чернила. Высыхают быстро, не пачкаются. Во флаконе не высыхают
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Павел Иванов

Достоинства:


Комментарий:
ненасыщенные, недешевое удовольствие. Ручка HERO, Китай, но не из дешевых.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2023
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Не подтекают и не мажут. Могут засохнуть, если долго держать перо на воздухе



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Флакон с чернилами
Дополнительно
флакон 57 мл
Цвет
cиний
Вид ручки
перьевая
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила и стрежни Parker Quink разработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parker рекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Anna B.

Достоинства:


Комментарий:
Товар фирменный, пришел в сохранности. Очень хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Чернила хорошие, но крышка баночки открывается немного проблемно
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
чернила качественные, цвет хороший, не размазываются
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Единственное что мне не очень понравилось так это дата (август 2022 г.) т.е. осталось три года, надеюсь их за это время использовать. Из за задержки в получении ручки рассказать о качестве чернил пока не могу.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные чернила, название само за себя говорит
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие чернила. Высыхают быстро, не пачкаются. Во флаконе не высыхают
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2023
Павел Иванов

Достоинства:


Комментарий:
ненасыщенные, недешевое удовольствие. Ручка HERO, Китай, но не из дешевых.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2023
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
Не подтекают и не мажут. Могут засохнуть, если долго держать перо на воздухе


Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (1950378) черный/синие чернила 57мл для ручек перьевых - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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