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Мобильный телефон INOI 241 Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон INOI 241 Black

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Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 1
Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 2
Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 3
Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 4
Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 5
Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 6
Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
  • Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 1
  • Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 2
  • Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 3
  • Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 4
  • Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 5
  • Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 6
  • Мобильный телефон INOI 241 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
770 руб.  1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205757
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
146

Описание товара Мобильный телефон INOI 241 Black

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн

Отзывы о товаре Мобильный телефон INOI 241 Black

08.04.2022
Ирина

Достоинства:
Он не плохо работает, и это уже ура!

Недостатки:
Из плохого, только что памяти очень мало на мелодии и записи разговора. Флешка ему нужна..

Комментарий:
Пользуюсь аппаратом пол года. Положительных впечатлений больше чем плохих.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Стильный дизайн
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.04.2022
Ирина

Достоинства:
Он не плохо работает, и это уже ура!

Недостатки:
Из плохого, только что памяти очень мало на мелодии и записи разговора. Флешка ему нужна..

Комментарий:
Пользуюсь аппаратом пол года. Положительных впечатлений больше чем плохих.


Мобильный телефон INOI 241 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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