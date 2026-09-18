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Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром

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Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром - фото 1
Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром - фото 2
Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром - фото 1
  • Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром - фото 2
  • Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204228
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х20х16
Вес, кг.
2.07

Описание товара Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром

Однорычажный смеситель для душа серии Logis от Hansgrohe гармонично смотрится в любой ванной комнате, оформленной в современном стиле. Он изготовлен из прочного материала – латуни, а значит, прослужит долгие годы. Работой изделия останется довольна каждая хозяйка. Смеситель обеспечивает хорошую струю. При давлении 3 бара он позволяет расходовать 17 л/мин воды в режиме ручного душа. Именно это делает его незаменимым при слабом давлении воды в доме. Смеситель можно использовать вместе с проточными водонагревателями.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Hansgrohe Logis 71600000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Описание
Однорычажный смеситель для душа серии Logis от Hansgrohe гармонично смотрится в любой ванной комнате, оформленной в современном стиле. Он изготовлен из прочного материала – латуни, а значит, прослужит долгие годы. Работой изделия останется довольна каждая хозяйка. Смеситель обеспечивает хорошую струю. При давлении 3 бара он позволяет расходовать 17 л/мин воды в режиме ручного душа. Именно это делает его незаменимым при слабом давлении воды в доме. Смеситель можно использовать вместе с проточными водонагревателями.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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