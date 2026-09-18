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Ручной душ Hansgrohe Croma Select E Vario 110 26812400 купить с доставкой в Москве
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Ручной душ Hansgrohe Croma Select E Vario 110 26812400

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Ручной душ Hansgrohe Croma Select E Vario 110 26812400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204104
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Размеры в упаковке, см
30х13х6
Вес, г.
313

Описание товара Ручной душ Hansgrohe Croma Select E Vario 110 26812400

Ручной душ Croma Select E Vario с хромированными поверхностями, белым душевым диском и мягким прямоугольным силуэтом доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляюще мягкое, интенсивное или сильное витализирующее удовольствие под душем.

Отзывы о товаре Ручной душ Hansgrohe Croma Select E Vario 110 26812400




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Описание
Ручной душ Croma Select E Vario с хромированными поверхностями, белым душевым диском и мягким прямоугольным силуэтом доставляет радость в чистом виде и предлагает на выбор три типа струи нажатием кнопки: он дарит расслабляюще мягкое, интенсивное или сильное витализирующее удовольствие под душем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручной душ Hansgrohe Croma Select E Vario 110 26812400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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