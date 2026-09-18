Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%4 420 руб. 6 660 руб.
В наличии
Код товара: 198160
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 420 руб. -34%
6 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, кг.
6.8
Описание товара Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный
Кресло БЮРОКРАТ Ch-299NX имеет просторное мягкое сиденье, обтянутое практичной, устойчивой к истиранию черной тканью. Отдельная спинка с сетчатым покрытием обеспечивает вентиляцию воздуха и надежно фиксирует плечевой пояс.
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Кресло БЮРОКРАТ Ch-299NX имеет просторное мягкое сиденье, обтянутое практичной, устойчивой к истиранию черной тканью. Отдельная спинка с сетчатым покрытием обеспечивает вентиляцию воздуха и надежно фиксирует плечевой пояс.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Компьютерное кресло Бюрократ CH-299NX черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4420 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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