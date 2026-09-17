Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195804
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Автоакустика ACV PB-803 8" (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага
Коаксиальная трехполосная акустика исполнена в крупном типоразмере 8 дюймов, имеет высокую чувствительность для коаксиальных систем 90 дБ и широкий диапазон 40Гц ~ 20кГц. В ее исполнении слышны не только СЧ, но и верхний, а также ощутимый НЧ. Динамики ACV работают в достаточно широкой полосе, без особых проблем дотягивая по частоте до сабвуферов или твитеров. Для качественного повседнева, и не только. Стальные штампованные корзины, разработчики выбрали бумажные черные диффузоры со специальной пропиткой, добавили к ним массивные подвесы из вспененной резины. В комплекте идут защитные грили с классическим оформлением в виде сетки. Внутри магнит 20 унций и каптоновая звуковая катушка. СЧ громкоговоритель из майлара
Коаксиальная трехполосная акустика исполнена в крупном типоразмере 8 дюймов, имеет высокую чувствительность для коаксиальных систем 90 дБ и широкий диапазон 40Гц ~ 20кГц. В ее исполнении слышны не только СЧ, но и верхний, а также ощутимый НЧ. Динамики ACV работают в достаточно широкой полосе, без особых проблем дотягивая по частоте до сабвуферов или твитеров. Для качественного повседнева, и не только. Стальные штампованные корзины, разработчики выбрали бумажные черные диффузоры со специальной пропиткой, добавили к ним массивные подвесы из вспененной резины. В комплекте идут защитные грили с классическим оформлением в виде сетки. Внутри магнит 20 унций и каптоновая звуковая катушка. СЧ громкоговоритель из майлара
Автоакустика ACV PB-803 8" (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автоакустика ACV PB-803 8" (20см) 3-х полосная акустика/150Вт/бумага