Система дистанционного управления замками дверей SKY M-02OC (два ключа)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автосигнализация
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 440 руб. 2 381 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195013
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автосигнализация
Дополнительно
дальность действия - от 20 до 100 м
Марка автомобиля
универсальный
Размеры в упаковке, см
22х15х5
Вес, г.
200
Описание товара Система дистанционного управления замками дверей SKY M-02OC (два ключа)
SKY М-02ОС - модуль дистанционного управления, с которым эксплуатация автомобиля станет более комфортной. Брелоки действуют на расстоянии 20 - 100 м, могут устанавливаться на любые автомобили 12 V.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автосигнализация
Дополнительно
дальность действия - от 20 до 100 м
Марка автомобиля
универсальный
SKY М-02ОС - модуль дистанционного управления, с которым эксплуатация автомобиля станет более комфортной. Брелоки действуют на расстоянии 20 - 100 м, могут устанавливаться на любые автомобили 12 V.
Достоинства:
Комментарий:
В целом интересный, но на одном пружинка не держит, от касания отрывается не нажимая на кнопку, а второй отлично, но лучше подойдет для иномарок. Ну чуть повозились и на ладу сделали, на видео ключ который лучше работает.
Система дистанционного управления замками дверей SKY M-02OC (два ключа) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Система дистанционного управления замками дверей SKY M-02OC (два ключа)
Достоинства:
Комментарий:
В целом интересный, но на одном пружинка не держит, от касания отрывается не нажимая на кнопку, а второй отлично, но лучше подойдет для иномарок. Ну чуть повозились и на ладу сделали, на видео ключ который лучше работает.