Комплект центрального замка SKY CLS 3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Центральный замок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%950 руб. 1 276 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Центральный замок
Марка автомобиля
универсальный
Размеры в упаковке, см
22х15х8
Вес, г.
800
Описание товара Комплект центрального замка SKY CLS 3.1
Комплект центрального замка, предназначенный для 4-х дверей. Он универсален и совместим со многими видами автосигнализаций. Установка такого устройства значительно повышает безопасность и комфорт при использовании автомобиля.
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Комплект центрального замка, предназначенный для 4-х дверей. Он универсален и совместим со многими видами автосигнализаций. Установка такого устройства значительно повышает безопасность и комфорт при использовании автомобиля.
Смотрите также: Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
Смотрите также: Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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