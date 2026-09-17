Top.Mail.Ru
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 4
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 5
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 6
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 7
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 8
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 9
Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы (3 в 1)
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 3
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 4
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 5
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 6
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 7
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 8
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 9
  • Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
9 050 руб.  14 651 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194985
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARTWAY
Тип товара
Видеорегистраторы (3 в 1)
Размеры в упаковке, см
20х14х8
Вес, г.
270

Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105

MD-105 — это самое компактное combo 3 в 1 в мире! Размеры корпуса составляют всего: 80 х 54 мм. Устройство Artway MD-105 не загораживает обзор водителя, занимает совсем немного места за зеркалом заднего вида и больше напоминает видеорегистратор. Однако, это полноценное комбо-устройство, которое выполняет функции съемки, детектирования радарных комплексов и оповещения по базе камер GPS! Топовая система ночного видения: процессор и оптическая система модели специально разработаны для видеосъемки в ночное время и в условиях плохого освещения. GPS-информатор является расширенной функцией GPS -модуля, он не только накладывает GPS — координаты и скорость на видеозапись, но и оповещает водителя о приближении к радарным комплексам, в том числе к малошумным радарам и системам контроля средней скорости, информирует о расстоянии до них, вычисляет и контролирует среднюю скорость движения автомобиля на участке контроля средней скорости (например, «Автодория»), предупреждая о ее превышении. Камера видеорегистратора с широким углом обзора 170? захватывает соседние и встречные полосы движения, номера движущихся вокруг Вас автомобилей, а также сигналы светофора. Такой угол обзора предоставит информативную картинку происходящего. На каком расстоянии вы хотите получать предупреждение от радар-детектора о приближении к точке контроля скорости? Функция OCL позволит водителю выбрать оптимальное значение в диапазоне: 400 / 600 / 800 / 1000 / 1500 м. Функция OSL позволяет установить допустимое значение превышения максимальной разрешенной скорости на участке со стационарной системой контроля скоростного режима. До достижения допустимого значения превышения максимальной разрешенной скорости радар-детектор будет производить только визуальные оповещения о приближении к точке контроля скорости . В случае превышения допустимого порога скорости, включится голосовое оповещение, предупреждающее о превышении скорости. Настраиваемый диапазон: 0-20 км/ч (шаг 5/10 км/ч). В больших городах существует много устройств, излучающих сигналы в диапазонах работы радаров (например, сигналы автоматических дверей). Для более комфортного вождения Вы можете выбрать специальные режимы работы: Трасса или Город 1 / Город 2 / Город 3, созданные для фильтрации ложных срабатываний. Данная функция позволяет добавлять в память координаты точек, в которых происходит ложное срабатывание радар-детектора. Водитель, находясь в радиусе 500 м от занесенных точек, будет получать только предупреждение на экран устройства без звукового сопровождения.

Отзывы о товаре Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARTWAY
Тип товара
Видеорегистраторы (3 в 1)
Описание
MD-105 — это самое компактное combo 3 в 1 в мире! Размеры корпуса составляют всего: 80 х 54 мм. Устройство Artway MD-105 не загораживает обзор водителя, занимает совсем немного места за зеркалом заднего вида и больше напоминает видеорегистратор. Однако, это полноценное комбо-устройство, которое выполняет функции съемки, детектирования радарных комплексов и оповещения по базе камер GPS! Топовая система ночного видения: процессор и оптическая система модели специально разработаны для видеосъемки в ночное время и в условиях плохого освещения. GPS-информатор является расширенной функцией GPS -модуля, он не только накладывает GPS — координаты и скорость на видеозапись, но и оповещает водителя о приближении к радарным комплексам, в том числе к малошумным радарам и системам контроля средней скорости, информирует о расстоянии до них, вычисляет и контролирует среднюю скорость движения автомобиля на участке контроля средней скорости (например, «Автодория»), предупреждая о ее превышении. Камера видеорегистратора с широким углом обзора 170? захватывает соседние и встречные полосы движения, номера движущихся вокруг Вас автомобилей, а также сигналы светофора. Такой угол обзора предоставит информативную картинку происходящего. На каком расстоянии вы хотите получать предупреждение от радар-детектора о приближении к точке контроля скорости? Функция OCL позволит водителю выбрать оптимальное значение в диапазоне: 400 / 600 / 800 / 1000 / 1500 м. Функция OSL позволяет установить допустимое значение превышения максимальной разрешенной скорости на участке со стационарной системой контроля скоростного режима. До достижения допустимого значения превышения максимальной разрешенной скорости радар-детектор будет производить только визуальные оповещения о приближении к точке контроля скорости . В случае превышения допустимого порога скорости, включится голосовое оповещение, предупреждающее о превышении скорости. Настраиваемый диапазон: 0-20 км/ч (шаг 5/10 км/ч). В больших городах существует много устройств, излучающих сигналы в диапазонах работы радаров (например, сигналы автоматических дверей). Для более комфортного вождения Вы можете выбрать специальные режимы работы: Трасса или Город 1 / Город 2 / Город 3, созданные для фильтрации ложных срабатываний. Данная функция позволяет добавлять в память координаты точек, в которых происходит ложное срабатывание радар-детектора. Водитель, находясь в радиусе 500 м от занесенных точек, будет получать только предупреждение на экран устройства без звукового сопровождения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...