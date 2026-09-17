Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-105

MD-105 — это самое компактное combo 3 в 1 в мире! Размеры корпуса составляют всего: 80 х 54 мм. Устройство Artway MD-105 не загораживает обзор водителя, занимает совсем немного места за зеркалом заднего вида и больше напоминает видеорегистратор. Однако, это полноценное комбо-устройство, которое выполняет функции съемки, детектирования радарных комплексов и оповещения по базе камер GPS! Топовая система ночного видения: процессор и оптическая система модели специально разработаны для видеосъемки в ночное время и в условиях плохого освещения. GPS-информатор является расширенной функцией GPS -модуля, он не только накладывает GPS — координаты и скорость на видеозапись, но и оповещает водителя о приближении к радарным комплексам, в том числе к малошумным радарам и системам контроля средней скорости, информирует о расстоянии до них, вычисляет и контролирует среднюю скорость движения автомобиля на участке контроля средней скорости (например, «Автодория»), предупреждая о ее превышении. Камера видеорегистратора с широким углом обзора 170? захватывает соседние и встречные полосы движения, номера движущихся вокруг Вас автомобилей, а также сигналы светофора. Такой угол обзора предоставит информативную картинку происходящего. На каком расстоянии вы хотите получать предупреждение от радар-детектора о приближении к точке контроля скорости? Функция OCL позволит водителю выбрать оптимальное значение в диапазоне: 400 / 600 / 800 / 1000 / 1500 м. Функция OSL позволяет установить допустимое значение превышения максимальной разрешенной скорости на участке со стационарной системой контроля скоростного режима. До достижения допустимого значения превышения максимальной разрешенной скорости радар-детектор будет производить только визуальные оповещения о приближении к точке контроля скорости . В случае превышения допустимого порога скорости, включится голосовое оповещение, предупреждающее о превышении скорости. Настраиваемый диапазон: 0-20 км/ч (шаг 5/10 км/ч). В больших городах существует много устройств, излучающих сигналы в диапазонах работы радаров (например, сигналы автоматических дверей). Для более комфортного вождения Вы можете выбрать специальные режимы работы: Трасса или Город 1 / Город 2 / Город 3, созданные для фильтрации ложных срабатываний. Данная функция позволяет добавлять в память координаты точек, в которых происходит ложное срабатывание радар-детектора. Водитель, находясь в радиусе 500 м от занесенных точек, будет получать только предупреждение на экран устройства без звукового сопровождения.