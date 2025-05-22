Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор-зеркало
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%6 580 руб. 8 791 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 180264
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистратор-зеркало
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
272
Описание товара Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604
Видеорегистратор с отличным качеством записи Super HD. Функция HDR для наилучшего качества ночной съемки. Камера заднего вида с системой помощи при парковке. Незаметен для окружающих.
Смотрите также: Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Зеркало
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Видеорегистратор с отличным качеством записи Super HD. Функция HDR для наилучшего качества ночной съемки. Камера заднего вида с системой помощи при парковке. Незаметен для окружающих.
Смотрите также: Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Зеркало
Смотрите также: Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Зеркало
Достоинства:
Комментарий:
Поставил вместо чисто оработавшего Артвей мд-160 (5 лет). Качество изображения на 3, распиновка разъёмов не совпадает, питание 5v. В общем менял старую разводку на новую, хотя специально покупал регистратор одной фирмы
Достоинства:
Комментарий:
качество съёмки. но в целом общее исполнение хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой товар в эконом-классе! Упаковка,инструкция рус., исполнение говорят о серьезности производителя
Достоинства:
Комментарий:
получил, дома настроил всё работает, пока не поставил
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Картинка отличная
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично , камера в комплекте с длинным проводом до багажника дотянулось, для работы нужно докупить карту памяти , качество видео достойное
Достоинства:
Комментарий:
Очень большой яркий экран, снимает достаточно чётко, даже на большом экране картинка отображается чёткая. Номера авто на дороге просматриваются легко. Крепится быстро, можно хоть каждый день домой забирать на ночь. Разобрался с установкой буквально за пару минут. В управлении проще простого.
Достоинства:
Комментарий:
После 7 месяцев эксплуатации проявились проблемки: не всегда при заводе машины начинается запись. Приходится запускать самому. Порвались крепления
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество съёмки. Регистратор вполне себе рабочий, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная вещь для авто, зеркало пришло хорошо запечатанное, все фирменное, за такаю цену, более чем! Большое спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
С функциями видеорегистратора справляется отлично. С подключением вопросов не возникло. Карту памяти покупали отдельно на 64гб, в комплекте ее нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок, всё как описано полный комплект, зеркало целое. Благодарю за товар.
Достоинства:
Комментарий:
Видеорегистратор зеркало это просто находка для меня, удобные крепления, отличное качество съемки,четкое изображение при просмотре видео, нет ничего лишнего на лобовом,все камеры работают исправно, прост в управлении, покупкой доволен! советую однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро, в полной комплектации. Хорошее качество съёмки и достаточный угол обзора. Покупкой доволен. Рекомендую.
Достоинства:
+ хорошая цена
+ зеркало и регистратор в одном устройстве
+ занимает меньше места в машине по сравнению с обычными региками
+ отличное качество съемки
+ ночная съемка очень даже ничего
+ широкий угол обзора
+ есть автостарт записи и куча других удобных функций
Недостатки:
нет
Комментарий:
на мой взгляд, любому водителю необходим такой гаждет
Достоинства:
Сразу приглнялуся этот видеорегистратор, потому что я хотел регик именно в виде зеркала. Это очень удобно, на стекле места не занимает, обзору не мешает. Качество видео очень крутое - super HD, угол обзора 140, а также есть функция расширенного динамического диапазона HDR, который реально делает качество видео лучше. Просмотрел уже несколько записей - мне лично все нравится, выручит в любой непонятной ситуации.
Недостатки:
честно, не нашел
Комментарий:
Хорошая новинка, вторая камера - нужная вещь, и съемки ведет и парковаться помогает. Тем более что дисплей довольно большой и на нем хорошо видно все, что камера внимает сзади плюс парковочные линии сверху накладывает. Само зеркало отражает без искажений, но несколько больше по размеру, чем штатное. Это надо учитывать при покупке.
Достоинства:
Даже не думал, что в бюджете 6 тысяч, смогу взять хорошее зеркало видеорегистратор. Большой экран аж 5 дюймов! Яркий, сочный, отключается по таймеру. Угол обзора достаточно широкий. Его совершенно не видно окружающим, он удобен в управлении, и никаких лишних проводов. Ребята знакомые мне провели проводку скрытую под обшивкой, поэтому чинего не висит и не мешает обзору. Крепление удобное и быстро устанавливается на штатное зеркало.
Самую главную свою функцию - запись видео, он выполняет на 5+. Видео пишет в формате 2304*1296 при 30 fps, есть HDR функция. Все детали видны, обочина, встречка просматриваются. Ну и конечно вторая камера - крутой помощник и дополнительная защита от чудаков. Покупка более чем оправданная, я считаю.
Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор-зеркало Artway AV-604
Достоинства:
Комментарий:
Поставил вместо чисто оработавшего Артвей мд-160 (5 лет). Качество изображения на 3, распиновка разъёмов не совпадает, питание 5v. В общем менял старую разводку на новую, хотя специально покупал регистратор одной фирмы
Достоинства:
Комментарий:
качество съёмки. но в целом общее исполнение хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой товар в эконом-классе! Упаковка,инструкция рус., исполнение говорят о серьезности производителя
Достоинства:
Комментарий:
получил, дома настроил всё работает, пока не поставил
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Картинка отличная
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично , камера в комплекте с длинным проводом до багажника дотянулось, для работы нужно докупить карту памяти , качество видео достойное
Достоинства:
Комментарий:
Очень большой яркий экран, снимает достаточно чётко, даже на большом экране картинка отображается чёткая. Номера авто на дороге просматриваются легко. Крепится быстро, можно хоть каждый день домой забирать на ночь. Разобрался с установкой буквально за пару минут. В управлении проще простого.
Достоинства:
Комментарий:
После 7 месяцев эксплуатации проявились проблемки: не всегда при заводе машины начинается запись. Приходится запускать самому. Порвались крепления
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество съёмки. Регистратор вполне себе рабочий, свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная вещь для авто, зеркало пришло хорошо запечатанное, все фирменное, за такаю цену, более чем! Большое спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
С функциями видеорегистратора справляется отлично. С подключением вопросов не возникло. Карту памяти покупали отдельно на 64гб, в комплекте ее нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл в срок, всё как описано полный комплект, зеркало целое. Благодарю за товар.
Достоинства:
Комментарий:
Видеорегистратор зеркало это просто находка для меня, удобные крепления, отличное качество съемки,четкое изображение при просмотре видео, нет ничего лишнего на лобовом,все камеры работают исправно, прост в управлении, покупкой доволен! советую однозначно!
Достоинства:
Комментарий:
Доставили быстро, в полной комплектации. Хорошее качество съёмки и достаточный угол обзора. Покупкой доволен. Рекомендую.
Достоинства:
+ хорошая цена
+ зеркало и регистратор в одном устройстве
+ занимает меньше места в машине по сравнению с обычными региками
+ отличное качество съемки
+ ночная съемка очень даже ничего
+ широкий угол обзора
+ есть автостарт записи и куча других удобных функций
Недостатки:
нет
Комментарий:
на мой взгляд, любому водителю необходим такой гаждет
Достоинства:
Сразу приглнялуся этот видеорегистратор, потому что я хотел регик именно в виде зеркала. Это очень удобно, на стекле места не занимает, обзору не мешает. Качество видео очень крутое - super HD, угол обзора 140, а также есть функция расширенного динамического диапазона HDR, который реально делает качество видео лучше. Просмотрел уже несколько записей - мне лично все нравится, выручит в любой непонятной ситуации.
Недостатки:
честно, не нашел
Комментарий:
Хорошая новинка, вторая камера - нужная вещь, и съемки ведет и парковаться помогает. Тем более что дисплей довольно большой и на нем хорошо видно все, что камера внимает сзади плюс парковочные линии сверху накладывает. Само зеркало отражает без искажений, но несколько больше по размеру, чем штатное. Это надо учитывать при покупке.
Достоинства:
Даже не думал, что в бюджете 6 тысяч, смогу взять хорошее зеркало видеорегистратор. Большой экран аж 5 дюймов! Яркий, сочный, отключается по таймеру. Угол обзора достаточно широкий. Его совершенно не видно окружающим, он удобен в управлении, и никаких лишних проводов. Ребята знакомые мне провели проводку скрытую под обшивкой, поэтому чинего не висит и не мешает обзору. Крепление удобное и быстро устанавливается на штатное зеркало.
Самую главную свою функцию - запись видео, он выполняет на 5+. Видео пишет в формате 2304*1296 при 30 fps, есть HDR функция. Все детали видны, обочина, встречка просматриваются. Ну и конечно вторая камера - крутой помощник и дополнительная защита от чудаков. Покупка более чем оправданная, я считаю.