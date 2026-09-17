Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193251
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
19
Описание товара Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY)
Уникальная конструкция демпфера третьего поколения дает сбалансированный звуковой поток. Корпус наушников изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, защищен от коррозии и устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев.
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Уникальная конструкция демпфера третьего поколения дает сбалансированный звуковой поток. Корпус наушников изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, защищен от коррозии и устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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