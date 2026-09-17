Top.Mail.Ru
Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY) - фото 1
Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY) - фото 2
Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY) - фото 1
  • Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY) - фото 2
  • Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193251
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
19

Описание товара Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY)

Уникальная конструкция демпфера третьего поколения дает сбалансированный звуковой поток. Корпус наушников изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, защищен от коррозии и устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Описание
Уникальная конструкция демпфера третьего поколения дает сбалансированный звуковой поток. Корпус наушников изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, защищен от коррозии и устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Xiaomi Mi Piston Headphones Basic Серебристый (ZBW4355TY) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...