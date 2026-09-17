Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189378
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20-230
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
350
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30
Современный USB-микроскоп с возможностью фото- и видеосъемки изучаемых образцов, оснащенный 2-мегапиксельной камерой. Осветитель – 8 белых светодиодов изменяемой яркости. Вывод изучаемого объекта прямо на экран монитора. Возможность сохранения изображений и съемка видео. Измерение расстояний, площадей, углов и радиусов увеличенных объектов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20-230
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Современный USB-микроскоп с возможностью фото- и видеосъемки изучаемых образцов, оснащенный 2-мегапиксельной камерой. Осветитель – 8 белых светодиодов изменяемой яркости. Вывод изучаемого объекта прямо на экран монитора. Возможность сохранения изображений и съемка видео. Измерение расстояний, площадей, углов и радиусов увеличенных объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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