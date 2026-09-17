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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30 купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30

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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30 - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30 - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189378
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20-230
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
350

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30

Современный USB-микроскоп с возможностью фото- и видеосъемки изучаемых образцов, оснащенный 2-мегапиксельной камерой. Осветитель – 8 белых светодиодов изменяемой яркости. Вывод изучаемого объекта прямо на экран монитора. Возможность сохранения изображений и съемка видео. Измерение расстояний, площадей, углов и радиусов увеличенных объектов.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20-230
Особенности
подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Современный USB-микроскоп с возможностью фото- и видеосъемки изучаемых образцов, оснащенный 2-мегапиксельной камерой. Осветитель – 8 белых светодиодов изменяемой яркости. Вывод изучаемого объекта прямо на экран монитора. Возможность сохранения изображений и съемка видео. Измерение расстояний, площадей, углов и радиусов увеличенных объектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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