Трихинеллоскоп Биомед 2К, в кейсе

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Характеристики
Тип товара
Трихинеллоскоп
Тип микроскопа
портативный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 357847
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Новая модель портативного трихинеллоскопа БИОМЕД 2К позволяет охотникам проводить исследование мяса непосредственно на месте отстрела или забоя животного, что значительно снижает риск заражения трихинеллезом. Трихинеллоскоп предназначен для диагностики трихинеллеза у диких и домашних животных методом компрессионной трихинеллоскопии. Прибор позволяет выявлять паразитов в мышцах рыб, партенид трематод в пресноводных моллюсках при гельминотологической оценке пастбищ, а также может использоваться в качестве обычного микроскопа. Может применяться и в стационарных ветеринарных и санитарно-эпидемиологических лабораториях. Все наблюдения производятся в проходящем свете.
Новая модель портативного трихинеллоскопа БИОМЕД 2К позволяет охотникам проводить исследование мяса непосредственно на месте отстрела или забоя животного, что значительно снижает риск заражения трихинеллезом. Трихинеллоскоп предназначен для диагностики трихинеллеза у диких и домашних животных методом компрессионной трихинеллоскопии. Прибор позволяет выявлять паразитов в мышцах рыб, партенид трематод в пресноводных моллюсках при гельминотологической оценке пастбищ, а также может использоваться в качестве обычного микроскопа. Может применяться и в стационарных ветеринарных и санитарно-эпидемиологических лабораториях. Все наблюдения производятся в проходящем свете.
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