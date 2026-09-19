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Трихинеллоскоп Биомед 2К, в кейсе купить с доставкой в Москве
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Трихинеллоскоп Биомед 2К, в кейсе

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Трихинеллоскоп Биомед 2К, в кейсе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трихинеллоскоп
Тип микроскопа
портативный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357847
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Характеристики

Бренд
Биомед
Тип товара
Трихинеллоскоп
Увеличение, крат
40-800
Тип микроскопа
портативный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х26х14
Вес, кг.
2

Описание товара Трихинеллоскоп Биомед 2К, в кейсе

Новая модель портативного трихинеллоскопа БИОМЕД 2К позволяет охотникам проводить исследование мяса непосредственно на месте отстрела или забоя животного, что значительно снижает риск заражения трихинеллезом. Трихинеллоскоп предназначен для диагностики трихинеллеза у диких и домашних животных методом компрессионной трихинеллоскопии. Прибор позволяет выявлять паразитов в мышцах рыб, партенид трематод в пресноводных моллюсках при гельминотологической оценке пастбищ, а также может использоваться в качестве обычного микроскопа. Может применяться и в стационарных ветеринарных и санитарно-эпидемиологических лабораториях. Все наблюдения производятся в проходящем свете.

Отзывы о товаре Трихинеллоскоп Биомед 2К, в кейсе




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Характеристики
Бренд
Биомед
Тип товара
Трихинеллоскоп
Увеличение, крат
40-800
Тип микроскопа
портативный
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90x90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Новая модель портативного трихинеллоскопа БИОМЕД 2К позволяет охотникам проводить исследование мяса непосредственно на месте отстрела или забоя животного, что значительно снижает риск заражения трихинеллезом. Трихинеллоскоп предназначен для диагностики трихинеллеза у диких и домашних животных методом компрессионной трихинеллоскопии. Прибор позволяет выявлять паразитов в мышцах рыб, партенид трематод в пресноводных моллюсках при гельминотологической оценке пастбищ, а также может использоваться в качестве обычного микроскопа. Может применяться и в стационарных ветеринарных и санитарно-эпидемиологических лабораториях. Все наблюдения производятся в проходящем свете.
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Отзывы


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