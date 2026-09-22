Описание товара Цифровой микроскоп Микромед iMicro WiFi

Цифровой микроскоп для исследований в проходящем и отраженном свете с просмотром изображений на мониторе ПК или смартфона. Увеличение 80х - 1600х. Светодиодные осветители. Питание от аккумулятора или от сети через адаптер. Микроскоп применяется для изучения как прозрачных, так и непрозрачных образцов. На микроскопе можно изучать минералы, насекомых, монеты, микроскоп будет полезен при коллекционировании, увлечении электроникой и точной механикой. Также микроскоп позволяет исследовать и прозрачные препараты, такие как мазки, срезы и кристаллы. Микроскоп используется для учебного процесса при проведения лабораторных работ по биологии, физике, химии в школах и лицеях, также и при самостоятельном обучении в домашних условиях. Полностью цифровая система позволяет в режиме реального времени наблюдать изображения на мониторе ПК или смартфона, масштабировать, сохранять, обрабатывать и систематизировать материалы исследований. Микроскоп состоит из оптической головки с объективами на револьверном устройстве, светодиодными осветителями проходящего и отраженного света, механизмом фокусировки. Все, что требуется сделать после приобретения, это распаковать микроскоп, подключить его к ПК или установить смартфон и можно начинать исследования. CMOS сенсор 2 Мр позволяет просматривать изображения и сохранять файлы формата фото и видео с разрешением Full HD (1920x1080) Данные могут быть сохранены и без использования внешних устройств, для этого предусмотрен слот для карты T-flash объемом до 64 Гб. Питание камеры и монитора осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора тип 18650 или от электросети переменного тока с помощью комплектного адаптера 5В / 2А. В комплекте микроскопа три объектива с линзами из оптического стекла 4х, 10х и 40х позволяющие получать резкое изображение с правильной цветопередачей и минимальными искажениями. Объективы установлены на револьверном устройстве, позволяющем быстро переходить к различным увеличениям. Увеличение микроскопа определяется увеличением объектива и цифровой схемой обработки данных, обеспечивающей дополнительное 2-х кратное масштабирование и составляет от 80х до 1600х. Фокусировка осуществляется подвижками предметного столика по оси с помощью фокусировочных рукояток по обеим сторонам штатива. Объективы и монитор микроскопа при этом неподвижны. Подключение по сети Wi-Fi позволяет использовать смартфон и управлять дистанционно с его помощью настройками из приложения T OX. Эта функция позволяет также сохранять необходимые файлы, обмениваться данными в учебном процессе, внося в обучение интерактивные элементы. Держатель смартфона размещен на оптической головке микроскопа и имеет конструкцию, позволяющую надежно фиксировать устройство и наклонять его на комфортный для наблюдения угол. Подключение к ПК осуществляется комплектным кабелем USB2.0 – USB Type-C. Для работы необходимо установить бесплатное ПО StrangeView, позволяющее управлять параметрами просмотра и съемки - настраивать баланс белого, яркость, цвет, контраст, устанавливать измерительные сетки, замерять размеры деталей объекта и многое другое. Осветители отраженного и проходящего света позволяют исследовать непрозрачные и прозрачные объекты. В осветителях используется светодиоды мощностью 0.75Вт со спектром излучения близком к дневному свету. Подобный свет способствует правильной цветопередаче и упрощает настройку WB. Осветители имеют независимую регулировку яркости с выбором необходимого освещения. Питание осветителей осуществляется от сменного Li-Ion аккумулятора или от электросети с помощью комплектного адаптера 5В. Предметный столик микроскопа имеет размер 90х90 мм и оснащен пружинными зажимами для препарата. В нижней части предметного столика размещен поворотный диск с отверстиями разного размера. Эти отверстия выполняют функцию апертурных диафрагм. Их размер выбирается исходя из увеличения выбранного объектива, что позволяет добиваться максимального контраста. Подбор оптимальной величины отверстия осуществляется опытным путем - чем больше увеличение объектива, тем меньшим должен быть диаметр отверстия.