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Микроскоп Микмед GEM25 геммологический купить с доставкой в Москве
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Микроскоп Микмед GEM25 геммологический

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Микроскоп Микмед GEM25 геммологический - фото 1
Микроскоп Микмед GEM25 геммологический - фото 2
Микроскоп Микмед GEM25 геммологический - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Микмед GEM25 геммологический - фото 1
  • Микроскоп Микмед GEM25 геммологический - фото 2
  • Микроскоп Микмед GEM25 геммологический - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264066
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
28х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Микроскоп Микмед GEM25 геммологический

Портативный геммологический микроскоп с кратностью 25Х и автономным питанием подсветки (блок подсветки съемный). Купить Микроскоп МИКМЕД GEM25 геммологический будет полезно тем, кто занимается исследованиями в области минералогии и геммологии, а также для проверки подлинности драгоценных и поделочных камней, ювелирных изделий и т. д. С его помощью можно производить исследования прозрачных и непрозрачных объектов, в том числе проводить исследования в поляризованном свете (специально подготовленные образцы размещаются между поляризатором и анализатором). Исследуемые образцы размещаются на предметном столике (в блоке подсветки), образцы для исследования в поляризованном свете размещаются в специальном слоте (его высота 3,5 мм). Микроскоп имеет блок подсветки с аккумулятором, что позволяет использовать его до 3 часов при недостаточном освещении без доступа к электросети. Кроме того, он может работать от бытовой сети 220 В при помощи сетевого адаптера или от компьютера при помощи кабеля питания с USB-разъемом, которые идут в комплекте. При наблюдениях в условиях достаточного освещения — подсветку микроскопа можно не использовать. Рабочее расстояние микроскопа GEM25 составляет 39 мм. Стандартное рабочее положение данной модели – вертикальное. В конструкции предусмотрена возможность установки камеры для микроскопа (приобретается отдельно) через адаптер C-mount (для этого с микроскопа снимается окуляр). В комплекте идет жесткий кейс с удобной защелкой и ручкой для переноски. Внутри кейса находится ложемент из вспененного полиуретана, который защищает микроскоп и его комплектующие от повреждений при транспортировке.

Отзывы о товаре Микроскоп Микмед GEM25 геммологический




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Портативный геммологический микроскоп с кратностью 25Х и автономным питанием подсветки (блок подсветки съемный). Купить Микроскоп МИКМЕД GEM25 геммологический будет полезно тем, кто занимается исследованиями в области минералогии и геммологии, а также для проверки подлинности драгоценных и поделочных камней, ювелирных изделий и т. д. С его помощью можно производить исследования прозрачных и непрозрачных объектов, в том числе проводить исследования в поляризованном свете (специально подготовленные образцы размещаются между поляризатором и анализатором). Исследуемые образцы размещаются на предметном столике (в блоке подсветки), образцы для исследования в поляризованном свете размещаются в специальном слоте (его высота 3,5 мм). Микроскоп имеет блок подсветки с аккумулятором, что позволяет использовать его до 3 часов при недостаточном освещении без доступа к электросети. Кроме того, он может работать от бытовой сети 220 В при помощи сетевого адаптера или от компьютера при помощи кабеля питания с USB-разъемом, которые идут в комплекте. При наблюдениях в условиях достаточного освещения — подсветку микроскопа можно не использовать. Рабочее расстояние микроскопа GEM25 составляет 39 мм. Стандартное рабочее положение данной модели – вертикальное. В конструкции предусмотрена возможность установки камеры для микроскопа (приобретается отдельно) через адаптер C-mount (для этого с микроскопа снимается окуляр). В комплекте идет жесткий кейс с удобной защелкой и ручкой для переноски. Внутри кейса находится ложемент из вспененного полиуретана, который защищает микроскоп и его комплектующие от повреждений при транспортировке.
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