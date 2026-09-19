Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32

Цифровой микроскоп Discovery Artisan 32 с профессиональным штативом и программой для фотографирования, видеозаписи и измерений объектов станет отличным помощником человеку, который занимается ремонтом техники, оценкой качества металлов, заточкой ножей, реставрацией предметов искусства, ювелирным делом или другими прикладными работами. Также этот микроскоп прекрасно подойдет для хобби – например, создания цифровых архивов коллекций минералов и проч. В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера, которая формирует картинку в разрешении до 2592x1944 пикс. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. При необходимости во время наблюдений можно включать встроенную подсветку – вокруг камеры расположены 8 ярких светодиодов. Подсветка, как и микроскоп в целом, питается через кабель USB, ее яркость можно регулировать. Увеличение микроскопа можно выбирать в диапазоне от 10 до 300 крат, а фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм. Корпус микроскопа покрыт нескользящей и приятной на ощупь резиной, сам прибор установлен на профессиональный штатив, основание которого является предметным столиком. Оно дополнено двумя измерительными шкалами и зажимами для образцов. Удобно, что микроскоп можно использовать и без штатива. Основные особенности: - Цифровой микроскоп с функцией фотографирования, видеозаписи и измерения объектов, - Камера 5 Мпикс, позволяющая получать изображение в разрешении до 2592x1944 пикс, - Увеличение от 10 до 300 крат, фокусировка в пределах от 0 до 150 мм, - Верхняя подсветка из 8 белых светодиодов регулируемой яркости, - Профессиональный штатив, основание с измерительными шкалами и зажимами для образцов, - Совместимость с Windows и Mac OS, питание через USB-подключение, - Возможность использовать микроскоп без штатива. Комплектация: микроскоп Discovery Artisan 32 с USB-кабелем, профессиональный штатив, основание с измерительной шкалой, шкала калибровки, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.