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Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64

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Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 6
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 7
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 8
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 9
Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 1
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 2
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 3
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 4
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 5
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 6
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 7
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 8
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 9
  • Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495324
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20-600
Особенности
для прикладных работ, для начинающих, подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х12
Вес, г.
700

Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64

У микроскопа Discovery Artisan 64 есть встроенный ЖК-экран, на котором в режиме реального времени можно наблюдать картинку с объектива. Прибор можно с успехом использовать для изучения металлов, заточки ножей, реставрации предметов искусства, работы с монетами и минералами, ремонта микроэлектроники и часов, оценки ювелирных изделий и многого другого. Также этот микроскоп подойдет для создания цифровых альбомов и каталогов, так как его программное обеспечение позволяет фотографировать и записывать видео. А возможность проводить линейные и угловые измерения пригодится в профессиональной деятельности многих специалистов. Микроскоп оснащен камерой 0,3 Мпикс с интерполяцией до 8 Мпикс. Диапазон увеличения очень большой, много шире, чем у большинства аналогов: от 20 до 600 крат. Фокусировка производится вручную в пределах от 5 до 80 мм. Образцы размещаются на основании профессионального штатива, которое выступает в качестве предметного столика. Оно дополнено зажимами для образцов и измерительными шкалами. При необходимости рабочую область можно осветить при помощи верхней подсветки: 8 белых светодиодов расположены вокруг объектива камеры, их яркость можно регулировать. Обратите внимание: при фотографировании и видеозаписи запись ведется на карту памяти (включена в комплектацию). Также предусмотрена возможность прямого подключения микроскопа к компьютерам на базе Windows и Mac OS (через кабель USB) для вывода картинки на внешний экран. Микроскоп работает от встроенного аккумулятора, который можно подзаряжать через кабель USB. Основные особенности: - Большой диапазон увеличения – от 20 до 600 крат, - Ручная фокусировка в пределах от 5 до 80 мм, - Цифровая камера 0,3 Мпикс с интерполяцией до 8 Мпикс, - Верхняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости, - Встроенный ЖК-экран с диагональю 4,3 дюйма, - Возможность вывода картинки на экран компьютера на базе Windows или Mac OS, - Функции фотографирования, видеозаписи и измерения объектов, поддержка карт памяти microSD, - Профессиональный штатив, основание с измерительными шкалами и зажимами для образцов, - Питание через кабель USB или от встроенного литий-ионного аккумулятора. Комплектация: цифровой микроскоп, штатив, USB-кабель, карта памяти microSD 1 ГБ, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние. Внимание! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения). Микроскоп Discovery Artisan 64 несовместим с внешними цифровыми камерами.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20-600
Особенности
для прикладных работ, для начинающих, подключение к ПК
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
У микроскопа Discovery Artisan 64 есть встроенный ЖК-экран, на котором в режиме реального времени можно наблюдать картинку с объектива. Прибор можно с успехом использовать для изучения металлов, заточки ножей, реставрации предметов искусства, работы с монетами и минералами, ремонта микроэлектроники и часов, оценки ювелирных изделий и многого другого. Также этот микроскоп подойдет для создания цифровых альбомов и каталогов, так как его программное обеспечение позволяет фотографировать и записывать видео. А возможность проводить линейные и угловые измерения пригодится в профессиональной деятельности многих специалистов. Микроскоп оснащен камерой 0,3 Мпикс с интерполяцией до 8 Мпикс. Диапазон увеличения очень большой, много шире, чем у большинства аналогов: от 20 до 600 крат. Фокусировка производится вручную в пределах от 5 до 80 мм. Образцы размещаются на основании профессионального штатива, которое выступает в качестве предметного столика. Оно дополнено зажимами для образцов и измерительными шкалами. При необходимости рабочую область можно осветить при помощи верхней подсветки: 8 белых светодиодов расположены вокруг объектива камеры, их яркость можно регулировать. Обратите внимание: при фотографировании и видеозаписи запись ведется на карту памяти (включена в комплектацию). Также предусмотрена возможность прямого подключения микроскопа к компьютерам на базе Windows и Mac OS (через кабель USB) для вывода картинки на внешний экран. Микроскоп работает от встроенного аккумулятора, который можно подзаряжать через кабель USB. Основные особенности: - Большой диапазон увеличения – от 20 до 600 крат, - Ручная фокусировка в пределах от 5 до 80 мм, - Цифровая камера 0,3 Мпикс с интерполяцией до 8 Мпикс, - Верхняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости, - Встроенный ЖК-экран с диагональю 4,3 дюйма, - Возможность вывода картинки на экран компьютера на базе Windows или Mac OS, - Функции фотографирования, видеозаписи и измерения объектов, поддержка карт памяти microSD, - Профессиональный штатив, основание с измерительными шкалами и зажимами для образцов, - Питание через кабель USB или от встроенного литий-ионного аккумулятора. Комплектация: цифровой микроскоп, штатив, USB-кабель, карта памяти microSD 1 ГБ, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Рекомендации по работе с ПО: для корректной работы запустите установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к компьютеру и приведен в рабочее состояние. Внимание! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения). Микроскоп Discovery Artisan 64 несовместим с внешними цифровыми камерами.
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