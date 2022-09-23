Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
UNZIPPED
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 185096
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4 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
UNZIPPED
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка
Track List
Unzipped...In The Studio: The Love Songs
|A1
|Love Is Blind
|A2
|All The Time In The World
|A3
|Fare Thee Well
|A4
|Summer Rain
|B1
|One Of These Days
|B2
|Easier Said Than Done
|B3
|Wherever You May Go
|B4
|Forevermore
|B5
|Till The End Of Time
Starkers In Tokyo
|C1
|Sailing Ships
|C2
|Too Many Tears
|C3
|The Deeper The Love
|C4
|Love Ain't No Stranger
|C5
|Can't Go On
|D1
|Give Me All Your Love
|D2
|Don't Fade Away
|D3
|Is This Love
|D4
|Here I Go Again
|D5
|Soldier Of Fortune
|D6
|Only My Soul (A Cappella)
|D7
|Fool For Your Loving (Excerpt)
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
6.03E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
UNZIPPED
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Track List
Unzipped...In The Studio: The Love Songs
|A1
|Love Is Blind
|A2
|All The Time In The World
|A3
|Fare Thee Well
|A4
|Summer Rain
|B1
|One Of These Days
|B2
|Easier Said Than Done
|B3
|Wherever You May Go
|B4
|Forevermore
|B5
|Till The End Of Time
Starkers In Tokyo
|C1
|Sailing Ships
|C2
|Too Many Tears
|C3
|The Deeper The Love
|C4
|Love Ain't No Stranger
|C5
|Can't Go On
|D1
|Give Me All Your Love
|D2
|Don't Fade Away
|D3
|Is This Love
|D4
|Here I Go Again
|D5
|Soldier Of Fortune
|D6
|Only My Soul (A Cappella)
|D7
|Fool For Your Loving (Excerpt)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Пишем Whitesnake , подразумеваем David Coverdale . “Unzipped” великолепный двойной сборник баллад и акустических версий . Первый диск имеет подзаголовок “Acoustic Adventures – Unzipped… In The Studio: Love Songs” и она охватывает сольный альбом Дэвида “Into The Light” (2000) и альбомы Whitesnake “Good To Be Bad” (2008) и “Forevermore” (2011) Второй диск – это расширенный “Starkers In Tokyo”. Всего на альбоме 21 композиция .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Отличная запись . Шикарное оформление альбома .
Достоинства:
“Unzipped” – это расширенное и ремикшированное переиздание акустического концертного альбома Whitesnake “Starkers In Tokyo” (1998). На пластинке играют и поют в основном Дэвид и его гитарист Адриан Ванденберг и Дуг Элдрич в последних номерах .
Недостатки:
Не выявлено .
Комментарий:
Это классика жанра . Прекрасное красочное оформление . Тяжелый винил . Просто подарок для поклонников Ковердейла .
Достоинства:
Шикарное издание на двух 180 грамовых пластинках . Альбом разворотный - очень красивый . По звуку нареканий никаких нет . По музыке - просто очень круто . Совершенно неожиданное звучание известных и не очень композиций .
Недостатки:
Их просто не существует .
Комментарий:
Whitesnake - британская и американская рок-группа , созданная в 1978 году Дэвидом Ковердэйлом, бывшим вокалистом Deep Purple . Альбом вышел 19 октября 2018 г. Это сборник акустических записей Whitesnake . Первый диск сборника содержит редкие и неизданные версии лучших хитов . Второй диск - концерт, сыгранный Ковердейлом и гитаристом Адрианом Ванденбергом в Токио в 1997 году . Этот концерт был записан и издан только в Японии под названием Starkers in Tokyo и представляет в акустике разные эпохи Whitesnake .
Обязательная позиция для поклонников Дэвида Ковердейла .
Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Whitesnake - Unzipped (0603497856794) виниловая пластинка
Достоинства:
Пишем Whitesnake , подразумеваем David Coverdale . “Unzipped” великолепный двойной сборник баллад и акустических версий . Первый диск имеет подзаголовок “Acoustic Adventures – Unzipped… In The Studio: Love Songs” и она охватывает сольный альбом Дэвида “Into The Light” (2000) и альбомы Whitesnake “Good To Be Bad” (2008) и “Forevermore” (2011) Второй диск – это расширенный “Starkers In Tokyo”. Всего на альбоме 21 композиция .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Отличная запись . Шикарное оформление альбома .
Достоинства:
“Unzipped” – это расширенное и ремикшированное переиздание акустического концертного альбома Whitesnake “Starkers In Tokyo” (1998). На пластинке играют и поют в основном Дэвид и его гитарист Адриан Ванденберг и Дуг Элдрич в последних номерах .
Недостатки:
Не выявлено .
Комментарий:
Это классика жанра . Прекрасное красочное оформление . Тяжелый винил . Просто подарок для поклонников Ковердейла .
Достоинства:
Шикарное издание на двух 180 грамовых пластинках . Альбом разворотный - очень красивый . По звуку нареканий никаких нет . По музыке - просто очень круто . Совершенно неожиданное звучание известных и не очень композиций .
Недостатки:
Их просто не существует .
Комментарий:
Whitesnake - британская и американская рок-группа , созданная в 1978 году Дэвидом Ковердэйлом, бывшим вокалистом Deep Purple . Альбом вышел 19 октября 2018 г. Это сборник акустических записей Whitesnake . Первый диск сборника содержит редкие и неизданные версии лучших хитов . Второй диск - концерт, сыгранный Ковердейлом и гитаристом Адрианом Ванденбергом в Токио в 1997 году . Этот концерт был записан и издан только в Японии под названием Starkers in Tokyo и представляет в акустике разные эпохи Whitesnake .
Обязательная позиция для поклонников Дэвида Ковердейла .