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Vanessa ae - The Best Of (0190295620530) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vanessa ae - The Best Of (0190295620530) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Mae, Vanessa, The Best Of
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Vanessa ae - The Best Of (0190295620530) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vanessa ae - The Best Of (0190295620530) виниловая пластинка

Track List

A1Toccata And Fugue In D Minor3:38
A2Destiny3:09
A3Nessun Dorma3:16
A4I'm A-Doun For Lack O' Johnnie (A Little Scottish Fantasy)4:28
A5Storm3:42
A6I Feel Love4:24
B1Bach Street Prelude4:25
B2Aurora4:53
B3The Original Four Seasons - Winter (II)3:10
B4Contradanza3:16
B5White Bird3:30
B6The Devil's Trill Sonata3:35

Отзывы о товаре Vanessa ae - The Best Of (0190295620530) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Toccata And Fugue In D Minor3:38
A2Destiny3:09
A3Nessun Dorma3:16
A4I'm A-Doun For Lack O' Johnnie (A Little Scottish Fantasy)4:28
A5Storm3:42
A6I Feel Love4:24
B1Bach Street Prelude4:25
B2Aurora4:53
B3The Original Four Seasons - Winter (II)3:10
B4Contradanza3:16
B5White Bird3:30
B6The Devil's Trill Sonata3:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vanessa ae - The Best Of (0190295620530) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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