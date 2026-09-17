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Evora, Cesaria, Cesaria (0190758538419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Evora, Cesaria, Cesaria (0190758538419) виниловая пластинка

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Evora, Cesaria, Cesaria (0190758538419) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184874
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Evora, Cesaria, Cesaria (0190758538419) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EVORA, CESARIA
filter_none Товар входит в коллекцию EVORA, CESARIA

Коллекция EVORA, CESARIA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evora, Cesaria, Cesaria (0190758538419) виниловая пластинка

Track List

A1Petit Pays3:44
A2Xandinha5:40
A3Tudo Tem Se Limite4:31
B1Consedjo4:32
B2D'nhirim Reforma5:37
B3Rotcha 'Scribida4:27
C1Oriundina5:32
C2Tudo Dia E Dia3:55
C3Nha Cancera Ka Tem Medida6:05
D1Areia De Salamansa3:31
D2Flor Na Paul5:25
D3Doce Guerra4:28

Отзывы о товаре Evora, Cesaria, Cesaria (0190758538419) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Petit Pays3:44
A2Xandinha5:40
A3Tudo Tem Se Limite4:31
B1Consedjo4:32
B2D'nhirim Reforma5:37
B3Rotcha 'Scribida4:27
C1Oriundina5:32
C2Tudo Dia E Dia3:55
C3Nha Cancera Ka Tem Medida6:05
D1Areia De Salamansa3:31
D2Flor Na Paul5:25
D3Doce Guerra4:28
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Evora, Cesaria, Cesaria (0190758538419) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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