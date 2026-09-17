Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-1 голубой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182901
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х14
Вес, кг.
1.35
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-916-1 голубой
Отпариватель Kitfort КТ-916 – прибор, который позволит вам без проблем поддерживать вашу одежду, домашний текстиль в порядке. С ним вы можете разгладить одежду, не снимая ее с плечиков, а также устранить неприятные запахи, бактерии, дезинфицировать вещи, очищать их благодаря ворсовой щетке. Легкий и компактный прибор вы сможете использовать в течение длительного времени без какого-либо дискомфорта. Поток пара составляет 20 г/мин. При длительном бездействии или при отсутствии воды Kitfort КТ-916 автоматически отключается. Съемный бак обладает объемом в 0.2 л. Длина шнура составляет комфортные 1.7 м.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Отпариватель Kitfort КТ-916 – прибор, который позволит вам без проблем поддерживать вашу одежду, домашний текстиль в порядке. С ним вы можете разгладить одежду, не снимая ее с плечиков, а также устранить неприятные запахи, бактерии, дезинфицировать вещи, очищать их благодаря ворсовой щетке. Легкий и компактный прибор вы сможете использовать в течение длительного времени без какого-либо дискомфорта. Поток пара составляет 20 г/мин. При длительном бездействии или при отсутствии воды Kitfort КТ-916 автоматически отключается. Съемный бак обладает объемом в 0.2 л. Длина шнура составляет комфортные 1.7 м.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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