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Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань купить с доставкой в Москве
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Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань

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Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 1
Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 2
Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 3
Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 4
Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 5
Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 6
Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 7
Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 8
Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
2.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
32
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 1
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 2
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 3
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 4
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 5
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 6
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 7
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 8
  • Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719686
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
черный
Комплектация
вешалка, зажимы для брюк, защитная рукавица, пластина для воротника, насадка-щетка
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
2.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
32
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.1
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х38х30
Вес, кг.
4.94

Описание товара Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань

Отпариватель BQ — это мощное и удобное устройство для быстрого и эффективного ухода за одеждой. С мощностью в 2000 Вт и максимальной подачей пара в 45 г/мин, он обеспечивает высокое качество отпаривания, справляясь даже с самыми стойкими складками. Длина парового шланга составляет 1,1 м, что позволяет обрабатывать одежду на плечах или вешалке без лишних усилий. Материал подошвы утюжка — нержавеющая сталь, что гарантирует долговечность и равномерное распределение тепла. Отпариватель оснащен вместительным съемным резервуаром для воды объемом 2,5 л, обеспечивающим продолжительное время работы. Наличие регулировки подачи пара позволяет выбрать оптимальный режим для различных типов тканей. Устройство готово к работе всего за 32 секунды, что экономит ваше время. Длинный сетевой шнур (1,8 м) и телескопическая стойка делают использование отпаривателя удобным и комфортным. Стильный черный цвет корпуса придает устройству современный и элегантный вид. Вертикальный тип отпаривателя и возможность вертикального положения утюжка во время работы позволят вам заботиться о внешнем виде вашей одежды с легкостью и эффективностью. Отпариватель BQ станет идеальным помощником в доме, обеспечивая безупречный вид вашей одежды каждый день.

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный BQ SG5006S Шампань




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
черный
Комплектация
вешалка, зажимы для брюк, защитная рукавица, пластина для воротника, насадка-щетка
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
2.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
32
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
нержавеющая сталь
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.1
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это мощное и удобное устройство для быстрого и эффективного ухода за одеждой. С мощностью в 2000 Вт и максимальной подачей пара в 45 г/мин, он обеспечивает высокое качество отпаривания, справляясь даже с самыми стойкими складками. Длина парового шланга составляет 1,1 м, что позволяет обрабатывать одежду на плечах или вешалке без лишних усилий. Материал подошвы утюжка — нержавеющая сталь, что гарантирует долговечность и равномерное распределение тепла. Отпариватель оснащен вместительным съемным резервуаром для воды объемом 2,5 л, обеспечивающим продолжительное время работы. Наличие регулировки подачи пара позволяет выбрать оптимальный режим для различных типов тканей. Устройство готово к работе всего за 32 секунды, что экономит ваше время. Длинный сетевой шнур (1,8 м) и телескопическая стойка делают использование отпаривателя удобным и комфортным. Стильный черный цвет корпуса придает устройству современный и элегантный вид. Вертикальный тип отпаривателя и возможность вертикального положения утюжка во время работы позволят вам заботиться о внешнем виде вашей одежды с легкостью и эффективностью. Отпариватель BQ станет идеальным помощником в доме, обеспечивая безупречный вид вашей одежды каждый день.
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Отзывы


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