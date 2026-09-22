Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG2000H Белый-серый
Отпариватель BQ — это эффективное и компактное устройство, созданное для быстрого и удобного ухода за одеждой. Благодаря своему легкому весу всего 0,9 кг, его удобно использовать и брать с собой в поездки. Он выполнен в элегантных белом и сером цветах, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Этот ручной отпариватель обладает мощностью 1900 Вт, что позволяет ему быстро нагреваться и быть готовым к работе всего за 25 секунд. Объем резервуара для воды составляет 0,3 литра, обеспечивая достаточно пара для обработки нескольких вещей за один раз. Максимальная подача пара достигает 40 г/мин, что эффективно разглаживает даже самые сложные складки. Отпариватель оснащен функцией регулировки подачи пара, что позволяет адаптировать его работу под различные типы тканей. Длина сетевого шнура составляет 3 метра, обеспечивая свободу перемещения и удобство в использовании. Несмотря на отсутствие вешалки для одежды, устройство обеспечивает отличные результаты отпаривания в горизонтальном положении. Отпариватель BQ — это идеальный помощник для тех, кто ценит стильный дизайн и функциональность в одном устройстве.
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