Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119
Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 950 Переносной компактный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке. 2-х тактный двигатель прост и удобен в обращении при транспортировке. Синхронный электрогенератор обеспечивает длительную надежную работу. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Двигатель: 2т, АИ-92 + масло, 63 сс, 2.0 л.с. Напряжение: 1ф, 220В, 50Гц Мощность ном/макс: 0.65 / 0.8 кВт Объём топливного бака: 4.2 л Расход топлива: 1160г/кВт ч Уровень шума (7м): 60 dB Стартер: ручной Вольтметр: стрелочный Розетки: 1 евро 16А Выход на 12V: есть Комплект для зарядки АКБ: есть Защита по уровню масла: нет Защита от перегрузки: есть Защита от короткого замыкания: есть Комплект для транспортировки: нет
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