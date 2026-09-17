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Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 купить с доставкой в Москве
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Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119

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Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 1
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 2
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 3
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 4
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 5
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 6
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 7
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 8
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генераторы
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4.2
Максимальная мощность, кВт
0.8
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 1
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 2
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 3
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 4
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 5
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 6
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 7
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 8
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181929
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Генераторы
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4.2
Максимальная мощность, кВт
0.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х32
Вес, кг.
16.5

Описание товара Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119

Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 950 Переносной компактный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке. 2-х тактный двигатель прост и удобен в обращении при транспортировке. Синхронный электрогенератор обеспечивает длительную надежную работу. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Двигатель: 2т, АИ-92 + масло, 63 сс, 2.0 л.с. Напряжение: 1ф, 220В, 50Гц Мощность ном/макс: 0.65 / 0.8 кВт Объём топливного бака: 4.2 л Расход топлива: 1160г/кВт ч Уровень шума (7м): 60 dB Стартер: ручной Вольтметр: стрелочный Розетки: 1 евро 16А Выход на 12V: есть Комплект для зарядки АКБ: есть Защита по уровню масла: нет Защита от перегрузки: есть Защита от короткого замыкания: есть Комплект для транспортировки: нет



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 950 474103119




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Генераторы
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
63
Объём топливного бака, л
4.2
Максимальная мощность, кВт
0.8
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор бензиновый PATRIOT Max Power SRGE 950 Переносной компактный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке. 2-х тактный двигатель прост и удобен в обращении при транспортировке. Синхронный электрогенератор обеспечивает длительную надежную работу. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Двигатель: 2т, АИ-92 + масло, 63 сс, 2.0 л.с. Напряжение: 1ф, 220В, 50Гц Мощность ном/макс: 0.65 / 0.8 кВт Объём топливного бака: 4.2 л Расход топлива: 1160г/кВт ч Уровень шума (7м): 60 dB Стартер: ручной Вольтметр: стрелочный Розетки: 1 евро 16А Выход на 12V: есть Комплект для зарядки АКБ: есть Защита по уровню масла: нет Защита от перегрузки: есть Защита от короткого замыкания: есть Комплект для транспортировки: нет


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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