Описание товара Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 474103155

Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 предназначен для обеспечения надежного и стабильного электропитания в доме, на даче или на строительной площадке. Он отличается удобством и простотой использования, стабильной работой на высоких нагрузках, а также внушительным рабочим ресурсом и экономичным потреблением топлива. Сфера применения и преимущества генератора бензинового Патриот Max Power SRGE 3800 Идеально подходит для использования в ситуациях, когда отсутствует центральное электроснабжение или необходима резервная электроподача. Отличается следующими достоинствами: Обладает высокой энергоэффективностью, что позволяет питать различные электроприборы и инструменты. Имеет долговечный износостойкий двигатель, обеспечивающий стабильную работу. Оснащен защитной системой от перегрузки и автоотключением при низком уровне топлива, что обеспечивает безопасность и сохранность оборудования. Сопутствующие товары Здесь вы найдете товары, которые могут также пригодиться: Резервные запчасти и комплектующие для бензогенераторов. Масла и смазки для обслуживания генераторов. Купить Patriot Max Power SRGE 3800 в Минске на Agrox На Agrox вы можете купить генератор бензиновый Патриот Max Power SRGE 3800 по выгодной цене. Также вам доступны: Возможность самовывоза в Минске в удобное время. Демократичные цены и гибкая система скидок. Бонусы, регулярные выгодные акции. Множество способов оплаты. Только оригинальная продукция. Внушительный выбор моделей в наличии. Кроме того, вы также можете купить генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 3800 с оперативной доставкой по Минску и всей территории Беларуси в минимальные сроки. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.