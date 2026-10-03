Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
В наличии
Код товара: 181324
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Загружаем...
1 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
74
Описание товара Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный
Cactus CS-CC644 №121XL — это высококачественный совместимый трехцветный картридж увеличенной емкости, созданный как полноценная и доступная альтернатива оригинальному блоку HP 121XL (CC644HE).Продукт предназначен для использования в струйных принтерах и многофункциональных устройствах (МФУ) компании Hewlett-Packard. Он отлично подходит как для повседневной домашней печати документов, так и для создания цветных маркетинговых материалов или ярких любительских фотографий в офисе.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Cactus CS-CC644 №121XL — это высококачественный совместимый трехцветный картридж увеличенной емкости, созданный как полноценная и доступная альтернатива оригинальному блоку HP 121XL (CC644HE).Продукт предназначен для использования в струйных принтерах и многофункциональных устройствах (МФУ) компании Hewlett-Packard. Он отлично подходит как для повседневной домашней печати документов, так и для создания цветных маркетинговых материалов или ярких любительских фотографий в офисе.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CC644 №121XL для HP DJ D1663/D2500/D2563/D2663/D5563/F2423, многоцветный