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Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный

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Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M200 series, M201dw Pro (CF456A), M201n Pro (CF455A), M202dw Pro (C6N21A), M202n Pro (C6N20A), M225 Pro MFP, M225dn Pro MFP (CF484A), M225dw Pro MFP (CF485A), M225rdn Pro MFP (CF486A)
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181176
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M200 series, M201dw Pro (CF456A), M201n Pro (CF455A), M202dw Pro (C6N21A), M202n Pro (C6N20A), M225 Pro MFP, M225dn Pro MFP (CF484A), M225dw Pro MFP (CF485A), M225rdn Pro MFP (CF486A)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, кг.
1.6

Описание товара Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF283XD предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
M200 series, M201dw Pro (CF456A), M201n Pro (CF455A), M202dw Pro (C6N21A), M202n Pro (C6N20A), M225 Pro MFP, M225dn Pro MFP (CF484A), M225dw Pro MFP (CF485A), M225rdn Pro MFP (CF486A)
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-CF283XD предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-CF283XD для HP LJ Pro M225dn/M201/M202, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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