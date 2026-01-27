Top.Mail.Ru
Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный

25 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-C430, C430W, C480, C480W, C480FW
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181221
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-C430, C430W, C480, C480W, C480FW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
710

Описание товара Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный

Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Иван Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все работает все отлично , если в начале после замены пишет что картридж не совместим, нужно полностью выключить принтер и сново включить, все перезагружается и работает
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл без проблем. Быстрая доставка, качественный товар. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж хороший, доставка быстрая. Подошел на Samsung xpressC480
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала написало что картридж неоригинальный, после перезагрузки всё ок
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
уже не впервые заказываю эти картриджи,чипы подходят,ошибку не выдаёт.цвета супер
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Зиновьев Алексей Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось раз 10 перезагруз делать что бы нормально чип определился, все норм печатает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо работает. Если принтер не видит картридж, надо его несколько раз вкл/выкл. и он определяет, что новый картридж
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, правда не сразу чип сработал пришлось несколько раз перезагружать принтер и переставлять картридж.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Баир Г.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально работает, в начале немного поволновался, оказывается чип воткнули не на ту позицию, переставил заработала
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю второй раз, все подошло, отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Фото здесь хватает.Упакованно отлично.Доставка в срок.Принтер заработал.Печать чёткая.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж за свои деньги, берем не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Василий

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидал что так быстро получу заказанный картридж, огромное спасибо за вашу заботу.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Фирма картриджей хорошая, продавец прислал быстро. Работает отлично беру не первый раз. Определяется принтером хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
нина к.

Достоинства:


Комментарий:
сначала принтер писал не совместим картридж, перегрузить не помогло. Почистили контейнер для картриджей у принтера 480 w и все заработало.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
принтер долго определял - \"картриджи не совместимы\", минут через 15 произошло чудо и все заработало. по палитре видно, что красочки можно было и добавить
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Майя О.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджами cactus пользуюсь не первый раз. В это раз закупила все цвета. Чёрный пришёл в коробке другого дизайна, что на мой вкус вообще не важно. Главное, что картридж был хорошо упакован, дошёл целым и невридимым. Принтером сразу определился, печатает хорошо и ярко. По прошлому опыту, эти картриджи служат долго.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, сначала написал что несовместимый, протёр спиртом все контакты и картридж определился как оригинал. 1500 страниц как в описании, качество печати отличное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в отличной упаковке. Подошёл с первого раза. Не забывайте отключить принтер перед установкой картриджа! Печатает замечательно.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж пришол быстро, упаковка качественная, установил всё работает печатает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Ксения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Картпидж отличный,к принтеру подошёл,печать чёткая
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Гришина Марина

Достоинства:


Комментарий:
Подошел. После перезагрузки принтер заработал, еак новый.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Лидия Тео

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел быстро, все целое. Пока не вставляла в принтер, но по виду картриджи как оригинальные
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз покупаю картридж этого производителя. Продавец очень оперативно отправил заказ. Упакован хорошо, не сразу распознался в моем МФУ, пришлось перезагрузить. Рекомендую и продавца, и товар.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-C430, C430W, C480, C480W, C480FW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Иван Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все работает все отлично , если в начале после замены пишет что картридж не совместим, нужно полностью выключить принтер и сново включить, все перезагружается и работает
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж подошёл без проблем. Быстрая доставка, качественный товар. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж хороший, доставка быстрая. Подошел на Samsung xpressC480
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Юрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала написало что картридж неоригинальный, после перезагрузки всё ок
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
уже не впервые заказываю эти картриджи,чипы подходят,ошибку не выдаёт.цвета супер
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Зиновьев Алексей Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось раз 10 перезагруз делать что бы нормально чип определился, все норм печатает отлично
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо работает. Если принтер не видит картридж, надо его несколько раз вкл/выкл. и он определяет, что новый картридж
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Владимир Е.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, правда не сразу чип сработал пришлось несколько раз перезагружать принтер и переставлять картридж.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Баир Г.

Достоинства:


Комментарий:
все нормально работает, в начале немного поволновался, оказывается чип воткнули не на ту позицию, переставил заработала
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказываю второй раз, все подошло, отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Фото здесь хватает.Упакованно отлично.Доставка в срок.Принтер заработал.Печать чёткая.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж за свои деньги, берем не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Василий

Достоинства:


Комментарий:
Не ожидал что так быстро получу заказанный картридж, огромное спасибо за вашу заботу.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Фирма картриджей хорошая, продавец прислал быстро. Работает отлично беру не первый раз. Определяется принтером хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
нина к.

Достоинства:


Комментарий:
сначала принтер писал не совместим картридж, перегрузить не помогло. Почистили контейнер для картриджей у принтера 480 w и все заработало.
Источник: Яндекс Маркет
21.10.2024
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
принтер долго определял - \"картриджи не совместимы\", минут через 15 произошло чудо и все заработало. по палитре видно, что красочки можно было и добавить
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Майя О.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджами cactus пользуюсь не первый раз. В это раз закупила все цвета. Чёрный пришёл в коробке другого дизайна, что на мой вкус вообще не важно. Главное, что картридж был хорошо упакован, дошёл целым и невридимым. Принтером сразу определился, печатает хорошо и ярко. По прошлому опыту, эти картриджи служат долго.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, сначала написал что несовместимый, протёр спиртом все контакты и картридж определился как оригинал. 1500 страниц как в описании, качество печати отличное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в отличной упаковке. Подошёл с первого раза. Не забывайте отключить принтер перед установкой картриджа! Печатает замечательно.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж пришол быстро, упаковка качественная, установил всё работает печатает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Ксения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Картпидж отличный,к принтеру подошёл,печать чёткая
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Гришина Марина

Достоинства:


Комментарий:
Подошел. После перезагрузки принтер заработал, еак новый.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Лидия Тео

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел быстро, все целое. Пока не вставляла в принтер, но по виду картриджи как оригинальные
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не первый раз покупаю картридж этого производителя. Продавец очень оперативно отправил заказ. Упакован хорошо, не сразу распознался в моем МФУ, пришлось перезагрузить. Рекомендую и продавца, и товар.


Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...