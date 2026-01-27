Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-C430, C430W, C480, C480W, C480FW
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181221
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-C430, C430W, C480, C480W, C480FW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
710
Описание товара Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-C430, C430W, C480, C480W, C480FW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Достоинства:
Комментарий:
все работает все отлично , если в начале после замены пишет что картридж не совместим, нужно полностью выключить принтер и сново включить, все перезагружается и работает
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл без проблем. Быстрая доставка, качественный товар. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший, доставка быстрая. Подошел на Samsung xpressC480
Достоинства:
Комментарий:
Сначала написало что картридж неоригинальный, после перезагрузки всё ок
Достоинства:
Комментарий:
уже не впервые заказываю эти картриджи,чипы подходят,ошибку не выдаёт.цвета супер
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось раз 10 перезагруз делать что бы нормально чип определился, все норм печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает. Если принтер не видит картридж, надо его несколько раз вкл/выкл. и он определяет, что новый картридж
Достоинства:
Комментарий:
Работает, правда не сразу чип сработал пришлось несколько раз перезагружать принтер и переставлять картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все нормально работает, в начале немного поволновался, оказывается чип воткнули не на ту позицию, переставил заработала
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю второй раз, все подошло, отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Фото здесь хватает.Упакованно отлично.Доставка в срок.Принтер заработал.Печать чёткая.
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж за свои деньги, берем не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал что так быстро получу заказанный картридж, огромное спасибо за вашу заботу.
Достоинства:
Комментарий:
Фирма картриджей хорошая, продавец прислал быстро. Работает отлично беру не первый раз. Определяется принтером хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
сначала принтер писал не совместим картридж, перегрузить не помогло. Почистили контейнер для картриджей у принтера 480 w и все заработало.
Достоинства:
Комментарий:
принтер долго определял - \"картриджи не совместимы\", минут через 15 произошло чудо и все заработало. по палитре видно, что красочки можно было и добавить
Достоинства:
Комментарий:
Картриджами cactus пользуюсь не первый раз. В это раз закупила все цвета. Чёрный пришёл в коробке другого дизайна, что на мой вкус вообще не важно. Главное, что картридж был хорошо упакован, дошёл целым и невридимым. Принтером сразу определился, печатает хорошо и ярко. По прошлому опыту, эти картриджи служат долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, сначала написал что несовместимый, протёр спиртом все контакты и картридж определился как оригинал. 1500 страниц как в описании, качество печати отличное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в отличной упаковке. Подошёл с первого раза. Не забывайте отключить принтер перед установкой картриджа! Печатает замечательно.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж пришол быстро, упаковка качественная, установил всё работает печатает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Картпидж отличный,к принтеру подошёл,печать чёткая
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. После перезагрузки принтер заработал, еак новый.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро, все целое. Пока не вставляла в принтер, но по виду картриджи как оригинальные
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз покупаю картридж этого производителя. Продавец очень оперативно отправил заказ. Упакован хорошо, не сразу распознался в моем МФУ, пришлось перезагрузить. Рекомендую и продавца, и товар.
Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный
Достоинства:
Комментарий:
все работает все отлично , если в начале после замены пишет что картридж не совместим, нужно полностью выключить принтер и сново включить, все перезагружается и работает
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл без проблем. Быстрая доставка, качественный товар. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший, доставка быстрая. Подошел на Samsung xpressC480
Достоинства:
Комментарий:
Сначала написало что картридж неоригинальный, после перезагрузки всё ок
Достоинства:
Комментарий:
уже не впервые заказываю эти картриджи,чипы подходят,ошибку не выдаёт.цвета супер
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось раз 10 перезагруз делать что бы нормально чип определился, все норм печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает. Если принтер не видит картридж, надо его несколько раз вкл/выкл. и он определяет, что новый картридж
Достоинства:
Комментарий:
Работает, правда не сразу чип сработал пришлось несколько раз перезагружать принтер и переставлять картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все нормально работает, в начале немного поволновался, оказывается чип воткнули не на ту позицию, переставил заработала
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю второй раз, все подошло, отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Фото здесь хватает.Упакованно отлично.Доставка в срок.Принтер заработал.Печать чёткая.
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж за свои деньги, берем не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал что так быстро получу заказанный картридж, огромное спасибо за вашу заботу.
Достоинства:
Комментарий:
Фирма картриджей хорошая, продавец прислал быстро. Работает отлично беру не первый раз. Определяется принтером хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
сначала принтер писал не совместим картридж, перегрузить не помогло. Почистили контейнер для картриджей у принтера 480 w и все заработало.
Достоинства:
Комментарий:
принтер долго определял - \"картриджи не совместимы\", минут через 15 произошло чудо и все заработало. по палитре видно, что красочки можно было и добавить
Достоинства:
Комментарий:
Картриджами cactus пользуюсь не первый раз. В это раз закупила все цвета. Чёрный пришёл в коробке другого дизайна, что на мой вкус вообще не важно. Главное, что картридж был хорошо упакован, дошёл целым и невридимым. Принтером сразу определился, печатает хорошо и ярко. По прошлому опыту, эти картриджи служат долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, сначала написал что несовместимый, протёр спиртом все контакты и картридж определился как оригинал. 1500 страниц как в описании, качество печати отличное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в отличной упаковке. Подошёл с первого раза. Не забывайте отключить принтер перед установкой картриджа! Печатает замечательно.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж пришол быстро, упаковка качественная, установил всё работает печатает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Картпидж отличный,к принтеру подошёл,печать чёткая
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. После перезагрузки принтер заработал, еак новый.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро, все целое. Пока не вставляла в принтер, но по виду картриджи как оригинальные
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз покупаю картридж этого производителя. Продавец очень оперативно отправил заказ. Упакован хорошо, не сразу распознался в моем МФУ, пришлось перезагрузить. Рекомендую и продавца, и товар.